محافظ أسيوط يطلق شعلة أولمبياد  " الطفل المصري 2021 " فى نسخته الثالثة

أطلق اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، شعلة فعاليات نموذج محاكاة «أولمبياد الطفل المصري 2021»، فى نسخته الثالثة 2021، والتي تستهدف الأطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين 12 و14 عاما، في ألعاب «خماسى قدم – كرة سلة - كرة اليد – كرة طائرة - تنس الطاولة - والألعاب الفردية كالتايكوندو، رفع الأثقال، المصارعة، الكاراتية - الجودو، السباحة وألعاب القوى».

نموذج محاكاة «أولمبياد الطفل المصري 2021»، يتم تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتنفذه وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، وسط الالتزام التام بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا وارتداء الكمامات، وبحضور اللواء عبدالرحمن شلش وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة، ومحمد عبدالمحسن وكيل وزارة التربية والتعليم، وممثلى الفرق المشاركة ومراكز الشباب.

بدأت مراسم الفعالية بتقديم بعض العروض للكاراتيه والألعاب الفردية ونماذج للألعاب المشاركة، ثم استلم المحافظ شعلة الاوليمبياد من اللاعب حسام مرغني، بطل الجمهورية وأفريقيا فى المصارعة، والتى انطلقت من ميدان الحرب والسلام بحى شرق لتصل إلى مبنى ديوان عام المحافظة ليتم إيقاد شعلة الأولمبياد.

محافظ أسيوط أولمبياد الطفل المصري يهدف إلى اكتشاف المتميزين رياضياً من الأطفال وغرس قيم الولاء والانتماء

وقال محافظ أسيوط، إن أولمبياد الطفل المصري يهدف إلى اكتشاف المتميزين رياضياً من الأطفال من 12 إلى 14 عاما، وخلق تنافس بينهم فى مختلف الألعاب وغرس قيم الولاء والانتماء لديهم فضلاً عن تأهيلهم للمشاركة في البطولات والمسابقات المحلية والدولية، معلناً دعمه الكامل للاولمبياد وجميع فعالياته، داعيا جميع الطلائع من الجنسين الذين تتراوح أعمارهم من 12 وحتى 14 عاما للتسجيل في «أولمبياد الطفل المصري» في نسخته الثالثة 2021.

يذكر أن فعاليات نموذج محاكاة «اوليمبياد الطفل المصرى 2021» يجرى تنفيذه بمحافظة أسيوط من خلال تسجيل اللاعبين بعدد 10 مراكز شباب وهى مركز شباب ناصر ومركز شباب ابنوب ومركز شباب الشيخ نجيب بالقوصية ومركز شباب الفتح ومركز شباب صدفا ومركز شباب أبوتيج ومركز شباب حى السلام ومركز شباب ساحل سليم ومركز شباب الغنايم ومركز شباب نزلة عبد اللاه، وتتم التصفيات على ثلاث مراحل الأولى مرحلة محلية داخل المحافظة، والثانية مرحلة إقليمية بين ثلاث أو أربع محافظات، والمرحلة الثالثة هي نهائية.