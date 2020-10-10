صور.. هشام عباس يشارك فى بروفات حفل افتتاح أوليمبياد الطفل المصري

شارك الفنان هشام عباس، فى بروفات حفل افتتاح أولمبياد الطفل المصري بالمركز الأولمبي بالمعادي، الذى تنظم فعالياته وزارة الشباب والرياضة، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

استعدادت قوية للفنان هشام عباس قبل قبل حفل استاد القاهرة

وشارك عباس في البروفة، استعدادا لحفل الافتتاح المقرر اقامته مساء الاثنين المقبل، بالصالة المغطاة باستاد القاهرة الدولي، وسط استعدادات قوية لخروج بحفل كبير يبهر الجميع.

ومن المقرر أن تشارك كل من فرق طلائع شمال سيناء والاسكندرية والقاهرة والجيزة وبورسعيد فى حفل الافتتاح.

وشهدت التصفيات الإقليمية لـ أولمبياد الطفل المصرى، الذى تنظمه وزارة الشباب والرياضة تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، منافسة كبيرة بين الطلائع في كل محافظات الجمهورية على مدار الفترة الماضية.

ويأتي تنفيذ وزارة الشباب والرياضة لأولمبياد الطفل، انطلاقاً من أهمية التنشئة السليمة للطفل، والاهتمام بدور الرياضة فى التربية البدينة والجوانب الصحية، وإكساب الأطفال المهارات الأساسية السليمة التى تساعده على القيادة وخلق جيل واع وسليم صحياً وبدنياً .

وكان الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة قد أطلق شعلة أولمبياد الطفل في أغسطس الماضي من المركز الأوليمبي بالمعادي وتبعها إيقاد الشعلة في مختلف المحافظات بهدف خلق جيل جديد قادر علي تحمل المسئولية وممارسة الرياضة كأسلوب حياة، وغرس روح التعارف بين المشاركين من كافة المحافظات.

وكانت وزارة الشباب والرياضة، أطلقت شعلة أولمبياد الطفل المصري في نسخته الثانية، في الأسبوع الأول من سبتمبر الماضي، على مستوى جميع محافظات الجمهورية، لتبدأ منافسات الأولمبياد في ظل استئناف النشاط الشبابي والرياضي، والالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19).

وانطلقت المنافسات الأولية بأولمبياد الطفل المصري، على مستوى كل محافظة على حدة في 19 سبتمبر الجاري، تبعتها التصفيات قبل النهائية للمنافسات في كل الألعاب في الأسبوع الأخير من شهر سبتمبر على المستوى الإقليمي بمحافظات "الجيزة، المنوفية، القليوبية، الإسكندرية، دمياط، الإسماعيلية، سوهاج، الأقصر".