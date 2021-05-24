إبراهيم فايق يعلن تعافيه من فيروس كورونا

أعلن الإعلامي إبراهيم فايق، عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، تعافيه من فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، إلا أنه مازال يفتقد حاستي الشم والتذوق، بحسب منشوره.

وكتب «فايق»، على «تويتر»: «اللهم لك الحمد والشكر سلبي كورونا.. دعواتكم ومشاعركم الطيبة لم تتركني لحظة.. أي نعم لسة الشم والتذوق مارجعوش زي الأول، بس أنا راضي والله ومبسوط لو تيجي على قد كده.. ربنا يسترها عليكم.. حافظوا على نفسكم على قد ما تقدروا وربنا يحفظ مصر وأهلها».

وكان الإعلامي إبراهيم فايق، ناشد جمهوره الأسبوع الماضي، عبر حسابه على موقع التواصل «فيسبوك»، الدعاء له قائلا: «الحمدلله.. 7 أيام مروا منذ إصابتي بكورونا.. تعرضت فيهم لأعراض كثيرة.. حرقان الصدر والكحة والتهاب الحلق واحمرار العينين والصداع النصفي المؤلم وكل أشكال تكسير الجسم.. بعض الأعراض زالت وبعضها مستمر.. أسألكم الدعاء لعل الله يهون.. ولعل تلك الأيام الثقال تمر بسلام».

إصابة إبراهيم فايق بفيروس كورونا

وفي 10مايو أعلن أحمد عبدالباسط، نائب رئيس تحرير برنامج إبراهيم فايق، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، خبر إصابة الاعلامي الرياضي ابراهيم فايق بفيروس كورونا ، قائلا: «بقاله كام يوم قلبه حاسس ويقولي كورونا قريبة مني يا باسط وربنا يسترها لأن الموضوع معايا هيبقى صعب، دعواتكم في هذه الأيام المباركة لأخويا وحبيبي إبراهيم فايق بالشفاء».