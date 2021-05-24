ابن نادية العراقية يزور قبرها ويهديها الورد والسوشي.. (صور)

حرص أدهم محروس، ابن الفنانة نادية العراقية والتي رحلت عن عالمنا منذ أسبوع متأثرة بمضاعفات فيروس كورونا، على زيارتها في قبرها، وإهدائها الورود وأنواع السوشي التي كانت تعشقه، وقرأ عددا من الآيات القرآنية على قبرها، داعيا لها بالرحمة والمغفرة.

وكان نجل الفنانة الراحلة أعلن عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» تأجيل عزاء والدته بسبب ظروف فيروس كورونا.

وكتب «أدهم» «انتقلت إلى رحمة تعالى قرة عيني والدتي فاتن فتحي عبدالقادر، وقد اقتصر العزاء في مدافن العائلة بسبب الظروف الحالية للبلاد، على أن يتم عقد العزاء حين تسمح الظروف إن شاء الله».

وأضاف «وإنا لله وإنا إليه راجعون، أسف جدا مش قادر أرد على حد عشان صاحي بقالي أيام، ومحتاج راحة، شكر الله سعيكم وربنا يباركلي فيكم أنتم ونعم العائلة والأخوات».

ورحلت عن عالمنا الفنانة نادية العراقية منذ أسبوع بعد صراع مع مضاعفات فيروس كورونا، حيث عانت من نقص الأكسجين، وتم حجزها في الرعاية لمدة أسبوعين لتلفظ أنفاسها الأخيرة صباح الأحد قبل الماضي عن عمر يناهز الـ 58عاما.

يذكر ان الفنانة نادية العراقية أصلها من العراق لكن تعيش هي وأسرتها منذ فترة طويلة بمصر بمنطقة ميامي في الإسكندرية، واسمها الحقيقي فاتن فتحي، وقدمت العديد من الأعمال الكوميدية الناجحة والتي مازالت في أذهان الجمهور أبرزها «أبو علي» مع كريم عبدالعزيز واشتهرت في هذا الفيلم بمقولة"مين اللي اكل الجبنة" وفيلم «حاحا وتفاحة» مع طلعت زكريا وياسمين عبدالعزيز، ومسلسل «عايزة اتجوز» مع هند صبري الذي اشتهرت من خلاله بمقولة «سي مرسي جوزي».