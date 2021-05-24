عبدالناصر بعد إصابة زوجته بكورونا وتدوهور حالتها: اللهم ارفع عنا البلاء

حرص الفنان جمال عبدالناصر، زوج الفنانة فاطمة الكاشف، على الدعاء لها بالشفاء بعد تدهور حالتها الصحية نتيجة إصابتها بفيروس كورونا المستجد، والذي أدى إلى دخولها العناية المركزة بسبب نقص الاكسجين.

وكتب الفنان جمال عبدالناصر عبر حسابه على «فيسبوك»: «اللهم أرفع عنا البلاء.. وأشف كل مريض.. وأشف فاطمة الكاشف شفاءأ لا يغادر سقمأ.. فأنت الشافى المعافى.. وأنت ولى هذا والقادر عليه».

وتفاعل متابعو الفنان مع منشوره متمنين لزوجته الفنانة فاطمة الكاشف الشفاء العاجل ورفع الوباء والبلاء.

وكانت أعلنت الفنانة فاطمة الكاشف عبر حسابها على «فيسبوك» تدهور حالتها الصحية بعد إجراء التحاليل والأشعة المقطعية على الرئة، التي أكدت استمرار إصابتها بالفيروس، وكتبت قائلة: «يمكن يكون ده آخر بوست أكتبه أتمنى أن تدعو لي بالرحمة والمغفرة ولا تنسوني بالدعاء الله أعلم النهاية إمتى».

وأضافت «الحمد لله أنا سعيدة بمحبتكم جدًا ده رزق من ربنا كبير ربنا يراضيكم بكل الخير يارب، وراضية بكل اللي يجيبه ربنا ويارب يكون ربنا راضي عني هو ده المهم ويحسن خاتمتي اللهم أمين، اليوم للأسف أثبتت التحاليل والأشعة المقطعية على الرئة للمرة الثانية إصابتي بالكورونا».

واختتمت: «أنا تعبت جدًا يارب اشفيني واشفي كل مريض يارب العالمين دعواتكم يا أحبابي لأني اليوم تعبانة جدا وربنا يحفظكم من الفيروس اللعين خلوا بالكم أرجوكم الموضوع صعب جدا والله وربنا يرفع عن العالم أجمعين هذا الوباء الذى حصد أرواح كثيرة ومازال ربنا يستر، اعذروني أصدقائي وأحبابي مش قادرة أرد على التليفون غصب عني دعواتكم الطاهرة».

وتم نقل الفنانة إلى العناية المركزة في أحد مستشفيات العزل لمتابعة حالتها الصحية بعد شعورها بنقص في الاكسجين.