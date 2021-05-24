20 قرارا تسعد المصريين في أول يوليو: زيادة بدلات وعلاوات ومرتبات

تدخل 20 قراراً مرتقباً للحكومة، اعتباراً من أول يوليو المقبل، الفرحة على معظم المصريين، حيث من المنتظر بدء تنفيذ هذه القرارات من يوم بدء العمل بالموازنة العامة الجديدة للعام المالي 2021 – 2022، وتشمل زيادة أجور وبدلات وحوافز وعلاوات الموظفين، وهي قرارات سيكون لها بالغ الأثر على موظفي الجهاز الإداري وغيرهم.

وكشف البيان المالي لمشروع موازنة العام 2021-2022، المقدم لمجلس النواب، عن 20 قرارًا تُطبق على الموظفين بعد نحو 35 يومًا من الآن، وتشمل ما يلي:

1 - منح الموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية علاوة دورية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، بحد أدنى 75 جنيهًا شهريًا ودون حد أقصى.

2 - منح العاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية علاوة خاصة بنسبة 13% من المرتب الأساسي، بحد أدنى 75 جنيها شهريًا ودون حد أقصى.

3 - إقرار حافز شهر إضافي بفئات مالية مقطوعة تتراوح بين 175 جنيهًا إلى 400 جنيه.

4 - تمويل حركة الترقيات للمستوفين اشتراطات الترقية في 30 يونيو المقبل.

5 - زيادة بدل المعلم وحافز الأداء ومكافأة الامتحانات «معلمين وإداريين» بتكلفة 5.6 مليار جنيه.

6 - إنشاء صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين بالمهن التعليمية ومعاونيهم.

7 - إقرار حافز تطوير التعليم قبل الجامعي للمعلمين في وزارة التربية والتعليم والأزهر الشريف.

8 - ضم 180 مليار جنيه لصناديق المعاشات من الخزانة العامة بهدف زيادة المعاشات 13% لـ10 ملايين مستفيد.

9 - زيادة مخصصات التأمين الصحي والأدوية وعلاج غير القادرين على نفقة الدولة لـ10.7 مليار جنيه.

10 - زيادة مخصصات الأغذية «الوجبة المدرسية» إلى 6.2 مليار جنيه بزيادة 35.5%.

11 - زيادة مخصصات الأدوية إلى 13.1 مليار جنيه بزيادة 11%.

12 - دعم حصول 70 مليون مواطن على رغيف العيش والسلع التموينية الأساسية بـ87.2 مليار جنيه.

13 - ضخ 75 مليار جنيه لتمويل مبادرة تطوير القرى الريفية.

14 - دعم معاش الضمان الاجتماعي وتكافل وكرامة بمبلغ 19 مليار جنيه بالموازنة الجديدة.

15 - زيادة حافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات والمراكز والهيئات البحثية المخاطبين بالقانون 49 لسنة 1972م.

16 - إقرار إثابة للأطقم الطبية والتمريضية بقطاع الصحة بـ1 مليار جنيه.

17 - تكليف الأطباء المكلفين بقطاع الصحة بـ500 مليون جنيه.

18 - تحسين دخول الموجهين بمرحلة رياض الأطفال حتى الصف الرابع الابتدائي بتمويل 2.5 مليار جنيه، لتصل استفادة المعلم إلى 670 جنيه شهريا.

19 - زيادة دعم المياه إلى 2.3 مليار جنيه بنسبة نمو 2%.

20 - دعم النقل والانتقالات بـ4.8 مليار جنيه.