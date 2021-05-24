طارق صبري: دوري في مسلسل الاختيار 2 لا يُقارن بأي عمل آخر لي

حل الفنان طارق صبري، ضيفا على برنامج «قول يا كبير»، مع صبري زكي على محطة راديو إنرجي 92.1، متحدثا عن مشواره الفني وأعماله التي كان آخرها دور خيرت السبكي في مسلسل الاختيار 2، الذي لفت الأنظار إليه بشدة، وحول تقديمه لشخصية ضابط الشرطة في العديد من أعماله.

وقال طارق صبري، إن مسلسل الاختيار 2 لا يُقارن بأي عمل آخر له، مشيرا إلى أنه لا يحب تكرار أدواره، ويحرص دائما على إظهار جوانب مختلفة في دور الضابط الذي يقدمه.

وأضاف «صبري» مازحا: «أنا لواء دلوقتي»، ردا على سؤال أحد المستمعين له حول تكرار تقديمه لشخصية ضابط الشرطة في أعمال مثل «دلع بنات» و«بنات سوبر مان»، وفيلم «ساعة رضا»، موضحا أنه بعد تقديم شخصية خيرت السبكي، والمشاركة في مسلسل الاختيار2 ستكون معايير تقلده للأدوار أكثر تأنيا وانتقاءً من قبل، واسيحاول تغيير شكل الأدوار حتى لا يكرر نفسه.

ولفت طارق صبري إلى تجربة توليه منصب مدير مسرح الزمالك بعد إعادة افتتاحه مرة أخرى، مؤكدا أنه عاشق للمسرح منذ تخرجه من معهد الفنون المسرحية، وتقديمه العديد من الأعمال، كان آخرها مسرحية «يوم أن قتلوا الغناء»، مشيرا إلى أن «المسرح له منطقة لوحده عندي وهو إشباع»، كاشفا أن مسرح الزمالك هو نفس المكان الذي كان يشهد احتفالات ثورة 23 يوليو وتحييها أم كلثوم وعبدالحليم حافظ وغيرهما من نجوم الزمن الجميل والغناء العريق.

ونوه «صبري» إلى أنه وضعت خطة لإحياء هذا المسرح بعدما توقف تشغليه منذ الثمانينات، وقريبا ستقدم فرقة مسرح الزمالك عروضا خاصة يحضرها الأطفال والكبار والأسرة، مؤكدا أن جائحة كورونا كانت السبب وراء تعطيل وتأجيل الكثير من الخطط الخاصة بعروض مسرح الزمالك؛ لأنهم يستهدفون تقديم عروض مستمرة وتغيير شكل ما يقدم حاليا.

وتحدث طارق صبري عن تخوفه من الإنجاب والهجوم الذي تعرض له بعد إعلانه عدم رغبته في المرور بهذه التجربة من قبل على حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي، كاشفا أنه ليس متزوجا، وتخوفه من الإنجاب جاء بعد تكرار حوادث التحرش والاغتصاب للأطفال في مستويات اجتماعية ليست قليلة، ما يؤكد أن الأمر ليس بعيدا، ويحتاج إلى العديد من العوامل لطمأنته قبل اتخاذ هذه الخطوة.