طارق صبري: دوري في مسلسل الاختيار 2 لا يُقارن بأي عمل آخر لي

طارق صبري: دوري في مسلسل الاختيار 2 لا يُقارن بأي عمل آخر لي
كتب:
نرمين عفيفي
10:35 ص | الإثنين 24 مايو 2021
الفنان طارق صبري في شخصية خيرت السبكي
حل الفنان طارق صبري، ضيفا على برنامج «قول يا كبير»، مع صبري زكي على محطة راديو إنرجي 92.1، متحدثا عن مشواره الفني وأعماله التي كان آخرها دور خيرت السبكي في مسلسل الاختيار 2، الذي لفت الأنظار إليه بشدة، وحول تقديمه لشخصية ضابط الشرطة في العديد من أعماله.
وقال طارق صبري، إن مسلسل الاختيار 2 لا يُقارن بأي عمل آخر له، مشيرا إلى أنه لا يحب تكرار أدواره، ويحرص دائما على إظهار جوانب مختلفة في دور الضابط الذي يقدمه.
وأضاف «صبري» مازحا: «أنا لواء دلوقتي»، ردا على سؤال أحد المستمعين له حول تكرار تقديمه لشخصية ضابط الشرطة في أعمال مثل «دلع بنات» و«بنات سوبر مان»، وفيلم «ساعة رضا»، موضحا أنه بعد تقديم شخصية خيرت السبكي، والمشاركة في مسلسل الاختيار2 ستكون معايير تقلده للأدوار أكثر تأنيا وانتقاءً من قبل، واسيحاول تغيير شكل الأدوار حتى لا يكرر نفسه.
ولفت طارق صبري إلى تجربة توليه منصب مدير مسرح الزمالك بعد إعادة افتتاحه مرة أخرى، مؤكدا أنه عاشق للمسرح منذ تخرجه من معهد الفنون المسرحية، وتقديمه العديد من الأعمال، كان آخرها مسرحية «يوم أن قتلوا الغناء»، مشيرا إلى أن «المسرح له منطقة لوحده عندي وهو إشباع»، كاشفا أن مسرح الزمالك هو نفس المكان الذي كان يشهد احتفالات ثورة 23 يوليو وتحييها أم كلثوم وعبدالحليم حافظ وغيرهما من نجوم الزمن الجميل والغناء العريق.
ونوه «صبري» إلى أنه وضعت خطة لإحياء هذا المسرح بعدما توقف تشغليه منذ الثمانينات، وقريبا ستقدم فرقة مسرح الزمالك عروضا خاصة يحضرها الأطفال والكبار والأسرة، مؤكدا أن جائحة كورونا كانت السبب وراء تعطيل وتأجيل الكثير من الخطط الخاصة بعروض مسرح الزمالك؛ لأنهم يستهدفون تقديم عروض مستمرة وتغيير شكل ما يقدم حاليا.
وتحدث طارق صبري عن تخوفه من الإنجاب والهجوم الذي تعرض له بعد إعلانه عدم رغبته في المرور بهذه التجربة من قبل على حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي، كاشفا أنه ليس متزوجا، وتخوفه من الإنجاب جاء بعد تكرار حوادث التحرش والاغتصاب للأطفال في مستويات اجتماعية ليست قليلة، ما يؤكد أن الأمر ليس بعيدا، ويحتاج إلى العديد من العوامل لطمأنته قبل اتخاذ هذه الخطوة.