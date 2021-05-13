طارق صبري عن خيرت السبكي بـ«الاختيار»: «من كتر شغلي على شخصيته كرهته»

كشف الفنان طارق صبري، مجسد شخصية الإرهابي خيرت السبكي بالجزء الثاني من مسلسل «الاختيار»، أنه قبل أن يقدم أي شخصية بأي عمل فني، يحاول أن يؤمن بقناعات تلك الشخصية حتى يتسق معها، ويصدقه الجمهور حين يشاهده مجسدا لتلك الشخصة، لافتا إلى أن هذا ما لم يستطع فعله مع شخصية خيرت السبكي، قائلا: «كل ما كنت بشتغل أكثر على الشخصية عشان أؤمن بقناعاته ولو بشكل ظاهري، كنت بكره الشخصية أكتر».

وأضاف «صبري»، خلال لقائه مع برنامج «المواجهة»، المذاع على شاشة extra news، أن هناك شخصيات شريرة أحيانا يقع الممثل في غرامها وهو يجسدها، فيقدم شرها وهو سعيد بتلك الشخصية لأنه مقتنع بدوافع أفعاله ومؤمن بصدقها.

وتابع مجسد شخصية الأرهابي خيرت السبكي: «أما الشخصية دي، فأنا عمري ما اقتنعت ولو بنسبة 1% من أي دوافع أو قناعات عندها»، مواصلا: «كان دايما بيبقى عندي مشكلة بعد كل مشهد، لدرجة أنهكتني نفسيا»، معللا أن سبب ذلك أنه لم يجد له أي مبرر أو دافع لخيانته لبلده.

وأردف أن تجسيد شخصية حقيقية موجودة في الحياة بالأساس، وتعامل معها الكثير من الناس، يضع نوعا من الأعباء على الممثل المجسد لتلك الشخصية، في مقدمتها أنه يكون مطالبا بإظهار الجوانب التي لم يسبق أن رأها الناس من تلك الشخصية.

وأكمل: «على مستوى خيرت السبكي، فكان هناك شقين ممكن نبين منهم الشخصية دي، الشكل الظابط اللي من بره، ثم بعد كده الشكل بتاع الإرهابي العنيف، اللي فضل مخبيه لشوية لحد ما أظهره للجميع، قبل أن تتعامل معه الأجهزة الأمنية».

الجزء الثاني من مسلسل «الاختيار» شارك في بطولته الفنانين كريم عبدالعزيز وأحمد مكي وإياد نصار وماجد الكدواني وإنجي المقدم وبشرى وأسماء أبو اليزيد وطارق صبري وأحمد رفعت وأحمد حلاوة والفنان الراحل هادي الجيار، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من ضيوف الشرف، والعمل كان من تأليف هاني سرحان، ومن إخراج بيتر ميمي.