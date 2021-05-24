حبس المتهمين بقتل شاب بسبب كارت ميموري في البحيرة

أمرت نيابة كفر الدوار، بالبحيرة، بحبس المتهمين بقتل محمود عيد، الشاب الذي حاول فض مشاجرة بين ابن عمه و آخرين بسبب كارت ميموري، 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد أن تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطهما والتحقيق معهما.

بداية الواقعة

كانت البداية حينما تلقى العميد عادل محبوب، مأمور قسم شرطة كفر الدوار، بلاغًا من الأهالي بنشوب مشاجرة بشارع ياسين سلام بحي السناهرة دائرة القسم، وسقوط متوفى ومصابين.

وانتقل على الفور ضباط مباحث قسم شرطة كفر الدوار، برئاسة المقدم أحمد المسيري، إلى مكان الواقعة، وتم إجراء المعاينة الأولية وتحرير المحضر اللازم.

سبب المشاجرة

وقال شهود عيان بمنطقة السناهرة، إن الضحية كان يسير في الشارع المشار إليه، وأثناء ذلك شاهد مشاجرة بين ابن عمه وشخص آخر، بينهما نزاع على كارت ميموري أضاعه أحدهما، ووصل العند بينهما إلى حد المشاجرة، وتدخل الشاب الثلاثيني لفض المشاجرة بينهما التي تطورت إلى الاشتباك بالأسلحة البيضاء.

طعنة نافذة تُنهي حياة «محمود»

وأثناء محاولة «محمود»، فض المشاجرة بين ابن عمه وأشخاص آخرين، تلقى طعنة نافذة بالصدر أسقطته أرضًا، ولفظ أنفاسه الأخيرة قبل وصوله للمستشفى متأثرًا بجراحه.

ضبط المتورطين في الحادث

وتمكن ضباط المباحث الجنائية بقسم شرطة كفر الدوار، من ضبط المتورطين في الواقعة التي راح ضحيتها المذكور وإصابة أثنين آخرين، وهما «سعيد سعيد البشبيشي، ومسعد سعيد البشبيشي».

النيابة تأمر بحبس المتهمين

عقب تحقيق استمر لساعات بسرايا النيابة العامة بكفر الدوار، أطلع خلاله المحققين على شواهد الجريمة، والاستماع إلى اعترافات المتهمين، قررت النيابة العامة حبس المتهمين المذكورين 4 أيام على ذمة التحقيقات.