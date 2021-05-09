«سبرتو قتل كريم».. سائق ينهي حياة شاب أمام مسجد بالمنوفية

لقي شاب يدعى «كريم.ر» مصرعه، على يد سائق في قرية بوهة شطانوف التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، حيث قام الأخير بطعن الأول بآلة حادة بسبب مشاجرة وقعت بينهما قبل 48 ساعة علي خلفية خلافات جيرة سابقة، ولقي المجني عليه مصرعه أثناء نقله إلى المستشفى لمحاولة إنقاذه.

وتلقى اللواء أحمد فاروق القرن، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من العميد عبدالله جلال مدير مباحث المنوفية، يفيد بقيام سائق تروسيكل وشهرته «سبرتو»، بطعن «كريم.ر» بآلة حادة، ما أدى إلى وفاته قبل وصوله المستشفى، وتبين أن الطرفين مقيمان بقرية بوهة شطانوف بمركز أشمون، وبينهما خلافات جيرة.

أهالي القرية يروون تفاصيل جريمة القتل

وأكد أحد أهالي القرية، والذي طلب عدم ذكر اسمه، لـ«الوطن»، أن جريمة القتل وقعت أمام المسجد الكبير ببوهة شطانوف، حيث طعن المتهم المجني عليه بآلة حادة أسفل منطقة القلب، وقام الأهالي بنقله إلى مستشفي خاص لمحاولة إنقاذه لكنه مات قبل الوصول إلى المستشفي، موضحًا أن الخلافات بينهما كانت معروفة للجميع، وقام المتهم باستيقافه وطعنه بطعنة نافذه أسفل القلب أودت بحياته.

هروب المتهم ومحاولات إلقاء القبض عليه

وتواصل الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنوفية، ومباحث أشمون، جهود البحث عن المتهم والذي فر هاربا بعد ارتكاب جريمة القتل، حيث يتم فحص كاميرات المراقبة في محيط الواقعة، وإعداد الأكمنة الثابته والمتحركة للبحث عن المتهم في كل مكان قد يذهب إليه، وتم سماع أقوال شهود العيان في الواقعة، فضلا عن سماع أقوال أسرة المجني عليه.

حزن بين الأهالي لوقوع الجريمة أمام مسجد

وسادت حالة من الحزن الشديد بين أهالي مركز أشمون بشكل عام، وقرية بوهة شطانوف بشكل خاص، لاسيما أن جريمة القتل حدثت أمام المسجد، حيث طالب الأهالي بالقبض علي البلطجية لعدم تكرار تلك الوقائع مرة أخرى.

وتم تحرير محضر بالواقعة بدائرة مركز شرطة أشمون، وجاري العرض علي النيابة لمباشرة التحقيقات اللازمة واتخاذ الإجراءات القانونية لإنهاء تصاريح الدفن .