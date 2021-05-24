تواصل وزارة الصحة والسكان، مناشدة المواطنين، خاصة كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، للتسجيل على موقع لقاح كورونا في مصر؛ للمساهمة في الحد من انتشار العدوى والسيطرة على الفيروس، ليبدأ الكثيرون خلال الفترة الأخيرة في البحث عن مواعيد عمل مراكز تطعيم كورونا.

وتستعرض «الوطن» مواعيد عمل مراكز تطعيم كورونا على مستوى المحافظات وذلك وفقًا لما حددته وزارة الصحة والسكان المصرية على النحو التالي:

مواعيد عمل مراكز تطعيم كورونا

وتعمل مراكز تطعيم كورونا يوميًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة 9 مساءً، ويعمل مركز لقاحات كورونا الرئيسي بأرض المعارض بمدينة نصر من 9 صباحًا حتى 9 مساءً طوال أيام الأسبوع ماعدا الجمعة.

اعتبارات لازمة قبل تلقي لقاح كورونا

- يحدث أن يسجل بعض المرضى المصابين بالفيروس في الوقت الحالي على الموقع للحصول على اللقاح، إلا أنّه يجب ألا تبدأ في عملية التسجيل إلا بعد التأكد أنك تعافيت تمامًا من الفيروس حتى وإن كنت لا تزال تعاني من بعض الأعراض.

- يقع الكثير من المواطنين في خطأ عند التسجيل لتلقي لقاح كورونا في مصر، إذا تلقوا لقاحًا آخر، إذ ينبغي على المواطن الذي يرغب في عملية التسجيل انتظار 14 يومًا على الأقل قبل أو بعد الحصول على لقاح آخر، بما في ذلك لقاح الإنفلونزا، للحصول على لقاح كورونا، وذلك وفقًا لإرشادات مراكز السيطرة على الأمراض.

- على السيدات أثناء عملية التسجيل الانتباه جيدًا للأسئلة الخاصة بوجود حمل أو التخطيط للحمل خلال عام، وما إذا كنت تمارسين الرضاعة الطبيعية.

- ينبغي أيضًا أثناء عملية التسجيل، عدم إخفاء ما إذا كنت تعاني من أمراض مزمنة، حتى يجري أخذ ذلك في الاعتبار.

- قبل توقيع إقرار الموافقة على تلقي اللقاح، عليك إخبار مسؤول الصحة بأنّه هل سبق وعانيت من حساسة تجاه دواء أو لقاح ما، أو هل تعاني من حساسية شديدة تجاه أي نوع من الطعام، وفي حالة وجود أي نوع من الحساسية يجب ذكرها.