اتحاد السياحة: السعودية لن تستقبل أي حاج لم يحصل على جرعتي لقاح كورونا

أكد ناصر الترك، عضو الاتحاد المصري للسياحة، أن من الشروط المقررة من المملكة السعودية للحج هذا العام، هي أن يكون المقبل على أداء فريضة الحج قد تم تطعيمه بجرعتي لقاحات كورونا، موضحا أن المؤشرات المتاحة حتى الآن من قبل الجانب السعودي، تؤكد أن المملكة حريصة على إتاحة فريضة الحج أمام الجميع، وليس أمام السعوديين المقيمين داخل المملكة فقط، كما حدث العام الماضي بسبب انتشار وباء كورونا المستجد.

وأضاف «الترك»، خلال مداخلة هاتفية، الأحد، مع برنامج «مساء dmc»، المذاع على شاشة dmc، أن تلك المؤشرات الصادرة من السعودية، توضح أنها لن تستقبل أكثر من 50 ألف حاج فقط، مشيرا إلى أن السعودية كانت تستقبل من مصر وحدها 80 ألف مصري في السابق، تقديرا لعدد سكان مصر الكبير الذي يتخطي حاجز الـ80 مليون مواطن.

وأشار عضو الاتحاد المصري للسياحة، إلى أن السعودية حتى الآن لم يكن هناك تواصل رسمي لها مع مصر لتوضيح كافة الاشتراطات التنظيمية، التي وضعتها للحج هذا العام، رغم أننا في شهر شوال، ولم يتبقَ سوى أسابيع قليلة على موعد فريضه الحج.

وكانت قد حددت وزارة الصحة السعودية الشروط الصحية لأداء الحج لعام 2021 بالنسبة لحجاج الداخل والخارج، وجرى تحديد أعداد الحجاج لهذا العام بـ60 ألف حاج مع مراجعة ما يستجد لاحقا حيال الأوضاع الوبائية محليا وعالميا، لا سيما بعد توافر اللقاحات الفعالة والمعتمدة ضد وباء فيروس كورونا.

ووضعت الوزارة الاشتراطات الصحية لتمكين الراغبين من أداء فريضة الحج للموسم الحالي 1442 هجريا، حيث حددت الفئات العمرية المسموح لها بأداء فريضة الحج هذا العام من 18 سنة إلى 60 سنة، على أن تكون الحالة الصحية لهم جيدة، وأن يكون المسافر لأداء المناسك غير مصاب بالأمراض المزمنة مع التأكد من عدم خضوعهم لغسيل الكلى أو الإصابة بأمراض مزمنة اقتضت دخول المستشفى خلال الأشهر الـ6 التي تسبق الحج مع وجود تقرير طبي يثبت أنّهم بصحة جيدة كجزء من متطلبات الحصول على تصريح الحج.