وفد حقوقي وإعلامي يتفقد أوجه الرعاية المقدمة للنزلاء بسجن المنيا اليوم

ينظم قطاع السجون بوزارة الداخلية، اليوم، زيارة لوفد حقوقي وممثلي صحف ووكالات أنباء أجنبية، إلى سجن المنيا، وذلك لتفقد أوجه الرعاية المقدمة للنزلاء.

وسبق وأن زارت المنظمات الحقوقية ووسائل الإعلام منطقة سجون طرة بالقاهرة، وبرج العرب بالإسكندرية، وسجن المرج العمومي بالقاهرة، ومنطقة سجون وادي النطرون، والفيوم.

وتستهدف الزيارة الوقوف على أوجه التطوير التي حدثت بالسجون المنشأة حديثاً والمطورة، وأوجه الرعاية المعيشية والصحية، والإعداد المهني للمسجونين لفترة ما بعد الإفراج، وذلك فى إطار خطط الرعاية اللاحقة.

وتأتى الزيارات للرد على الشائعات وحملات التشكيك في الأوضاع داخل أماكن الاحتجاز، وبعض الأبواق الإعلامية الغربية.