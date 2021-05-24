فيلم «أحمد نوتردام» لرامز جلال يحقق 360 ألف جنيه أمس

تصدر فيلم «أحمد نوتردام»، للفنان رامز جلال، قائمة إيرادات أفلام عيد الفطر 2021، مساء أمس الأحد، متفوقًا على فيلم «ديدو» للفنان كريم فهمي، وفيلم «ثانية واحدة» للفنانة دينا الشربيني، بحسب ما كشف الموزع محمود الدفراوي لـ«الوطن».

«أحمد نوتردام» حقق 360 ألف جنيه أمس

وحقق فيلم «أحمد نوتردام»، 360 ألف جنيه أمس، بطولة رامز جلال، غادة عادل، بيومي فؤاد، حمدي الميرغني، محمد ثروت، وشيماء سيف، تأليف لؤي السيد، إخراج محمود كريم.

ويجسد رامز جلال، خلال أحداث فيلم «أحمد نوتردام»، شخصية صحفي يقابل المشكلات ويحاول مواجهتها بطريقة ما، وتجسد غادة عادل، شخصية طبيبة، تحاول التعاون معه للتحايل على هذه المشكلات.

حصد فيلم «ديدو» 295 جنيها

فيما جاء فيلم «ديدو» في المركز الثاني، إذ حصد 295 جنيهًا، بطولة كريم فهمي، بيومي فؤاد، أحمد فتحي، حمدي الميرغني، محمد ثروت، هدى المفتي، وغيرهم، بجانب مجموعة من ضيوف الشرف ومنهم؛ أحمد فهمي، هشام ماجد، وشيكو، سيناريو وحوار كريم فهمي، إخراج عمرو صلاح، إنتاج أحمد السبكي.

فيلم «ثانية واحدة» للفنانة دينا الشربيني يحقق 112 ألف جنيه

بينما حصد فيلم «ثانية واحدة» للفنانة دينا الشربيني، المركز الثالث في قائمة إيرادات أفلام عيد الفطر وحقق مايقرب من 112 ألف جنيه، وهو من تأليف مصطفى حمدي وإخراج أكرم فريد وإنتاج محمد السبكي، بطولة دينا الشربيني، مصطفى خاطر، محمود حميدة، سوسن بدر، ويزو، علا رشدي، وعدد من الفنانين الذين يظهرون كضيوف شرف في الفيلم.

بينما حقق فيلم «وقفة رجالة» ألفًا و947 جنيهًا، وتدور أحداث الفيلم فى إطار لايت حول 4 أصدقاء منذ الدراسة يجتمعون بعدما مر العمر بهم؛ للوقوف لجانب أحدهم بعد وفاة زوجته، ويقررون السفر إلى إحدى المدن الساحلية لمواجهة مشاكلهم، حيث يعانى كل واحد فيهم من مشكلة معينة، وخلال هذه الرحلة يكتشفون أن العالم تغير عما كان عليه أيام شبابهم.