انخفاض إيرادات «أحمد نوتردام» لرامز جلال بعد انتهاء إجازة عيد الفطر

انخفضت إيرادات فيلم «أحمد نوتردام»، للفنان رامز جلال، بعد انتهاء اجازة عيد الفطر 2021 أمس الأثنين، وهو الأمر ذاته لفيلم «ديدو» للفنان كريم فهمي، وفيلم «ثانية واحدة» للفنانة دينا الشربيني، وذلك حسب ما كشفه الموزع محمود الدفراوي لـ«الوطن».

«أحمد نوتردام» يحقق 801 ألف جنيه

حقق فيلم «أحمد نوتردام» أمس، إيرادات وصلت إلى 801 ألف جنيه، وهو بطولة رامز جلال، غادة عادل، بيومي فؤاد، حمدي الميرغني، محمد ثروت، وشيماء سيف، تأليف لؤي السيد، وإخراج محمود كريم.

ويجسد رامز جلال خلال أحداث فيلم «أحمد نوتردام»، شخصية صحفي يقابل المشكلات ويحاول مواجهتها بطريقة ما، وتجسد غادة عادل، شخصية طبيبة، تحاول التعاون معه للتحايل على هذه المشكلات.

«ديدو» يحقق 557 ألف جنيه

وجاء فيلم «ديدو» في المركز الثاني، إذ حصد 557 ألف جنيه، وهو من بطولة كريم فهمي، بيومي فؤاد، أحمد فتحي، حمدي الميرغني، محمد ثروت، هدى المفتي، وغيرهم، بجانب مجموعة من ضيوف الشرف ومنهم أحمد فهمي وهشام ماجد وشيكو، سيناريو وحوار كريم فهمي، وإخراج عمرو صلاح، وإنتاج أحمد السبكي.

فيلم «ثانية واحدة» يحقق 156 ألف جنيه

حصد فيلم «ثانية واحدة» للفنانة دينا الشربيني، المركز الثالث في قائمة إيرادات أفلام عيد الفطر، إذ حقق إيرادات اقتربت من 156 ألف جنيه، وهو من تأليف مصطفى حمدي وإخراج أكرم فريد وإنتاج محمد السبكي، وبطولة دينا الشربيني ومصطفى خاطر ومحمود حميدة وسوسن بدر وويزو وعلا رشدي، وعدد من الفنانين الذين يظهرون كضيوف شرف في الفيلم.

«وقفة رجالة» يحقق 13 ألف جنيه

بينما حقق فيلم «وقفة رجالة» 13 ألف جنيه، وتدور أحداث الفيلم في إطار لايت حول 4 أصدقاء منذ الدراسة يجتمعون بعدما مر العمر بهم للوقوف بجانب أحدهم بعد وفاة زوجته، ويقررون السفر إلى إحدى المدن الساحلية لمواجهة مشاكلهم، حيث يعاني كل واحد فيهم من مشكلة معينة، وخلال هذه الرحلة يكتشفون أن العالم تغير عما كان عليه أيام شبابهم.

«وقفة رجالة» بطولة سيد رجب وماجد الكدواني وشريف دسوقي وبيومي فؤاد ومحمد سلام، وعدد كبير من الفنانين.