«عفريت من الجن الأخضر».. أشهر إفيهات إسماعيل ياسين في ذكرى وفاته الـ49

على الرغم من مرور 49 عاما على وفاة ملك الكوميديا وصانع البهجة الفنان إسماعيل ياسين، إلا أن «إفيهاته» لازالت حاضرة من خلال أعماله على مدار مسيرته الفنية في السينما والمسرح، وتشهد إقبالا كبيرا من جميع الفئات العمرية.

وفي التقرير التالي نوضح أبرز الإفيهات الخاصة بـ إسماعيل ياسين:-

- «برروروم.. شغلتك على المدفع برروروم» من أشهر إفيهات الفنان إسماعيل باسين في فيلم «إسماعيل ياسين في الإسطول»، التي جاءت خلال حوار مع الفنان رياض القصبجي

- «فتشني فتش» من فيلم «ابن حميدو»، الذي قدمه مع الفنان أحمد رمزي وهند رستم، وحقق من خلاله نجاحا كبيرا، وصورت معظم أحداث الفيلم بمنطقة العين السخنة، التابعة لمحافظة السويس بالبحر الأحمر.

- «أنت يا واد سهتني وكلت المتوفي»، من أشهر إفيهات إسماعيل ياسين خلال فيلم «حماتي ملاك» الذي عُرض عام 1959، وهو من إخراج وتأليف عيسي كرامة، وشاركه البطولة كلا من ماري منيب، آمال فريد، يوسف فخر الدين.

- «عفريت من الجن الأخضر.. يا حلاوتك وتبقى حضرتك بقى أخضر مقلم ولا أخضر سادة»، من فيلم «الفانوس السحري»، وهو من تأليف أبو السعود الإيباري، وإخراج فطين عبدالوهاب، وشارك في بطولته عبدالسلام النابلسي.

- «نهارك سعيد يا حضرة الأفندي لو كنت أفندي ونهارك سعيد يا بيه لو كنت بيه»، من فيلم «بنت الأكابر» مع الفنان أنور وجدي، وليلي مراد.

- «جزر» من فيلم «المليونير»، الذي صدر عام 1950، وهو من إخراج حلمي رفلة، ومن بطولة كاميليا، سراج منير، فريد شوقي، وفيه يظهر إسماعيل يس بشخصيتن في الفيلم، الأولى عاصم الاسترليني الملونير، والأخرى جميز المنولوجيست، ويتقابلان في قسم البوليس، ويتفقان على أن يحل محله في كل أعماله وعندما يقع في ورطة لا يقول سوى كلمة «جزر».