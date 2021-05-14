سيد رجب: لا أحب أداء إسماعيل ياسين وشارلي شابلن «كان نمطي»

أكد الفنان سيد رجب، أنه لا يحب النمطية في الأداء، موضحا أن تاريخ التمثيل في مصر والعالم، كان به الكثير من الممثلين النمطين، قائلا: «إسماعيل ياسين بعظمته وحبي ليه كان نمطي، وشارلي شابلن كمان».

وأضاف خلال لقائه ببرنامج «التاسعة»، المذاع على شاشة القناة الأولى، ويقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، أنه يبحث دائما عن التنوع والاختلاف، ولهذا يختار لكل شخصية طريقة مختلفة في الكلام وملامح متنوعة، حتى ولو كان يقدم شخصية بنفس المهنة أو الوظيفة في أكثر من عمل فني، وذلك حينما قدم شخصية «المعلم» في أفلام (عبده موته، إبراهيم الأبيض، أولاد رزق»، موضحا أن كل شخصية من هؤلاء مختلفة في كل شيء عن الأخرى، حتى في طريقة ملابسها.

وأوضح أن كل شخصية يقدمها يحاول أن يضع لها سمات مختلفة عن الشخصيات السابقة التي قدمها، حتي لا يقع في فخ تلك النمطية، ويخرج أداؤه مختلفا بكل شخصية، حتى ولو كانت مهنة الشخصية واحدة بالأساس كما حدث في الأفلام الثلاثة.

وعن فيلم «إبراهيم الأبيض»، كشف عن أنه رشح في بداية الأمر لتجسيد شخصية ستقول جملة أو جملتين في الفيلم، وبالتحديد الشخصية التي يقتلها إبراهيم الأبيض وهو طفل، ولكن حين قابل مروان حامد مخرج الفيلم، أعجب بطريقة أداء المشهد الذي كان مطالبا أن يقدمه أمامه قبل أن يحصل على الدور، مشيرا إلى أنه تفاجأ حينها بإسناد دور «المعلم سراج» له.

وأردف «رجب»، أنه كان سعيدا بهذا العمل بشكل كبير، وخلال تصويره كان سعيدا به أيضا، خاصة أنه كان هناك نقاشات بينه وبين المخرج مروان حامد، وحينما اقترح عليه أن يبدل إحدى الكلمات التي يقولها من (إبراهيم الأبيض أهو يا بشر، إلى إبراهيم الأبيض أهو يا شعب)، وافق على ذلك واقتنع بمقترحه.