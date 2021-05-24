عاجل.. شكري: الوصاية الهاشمية على مقدسات القدس أمر مُقر دوليا

قال سامح شكري وزير الخارجية، إنَّ قضية القدس تحتل مركزًا هامًا لدى الجميع بالعالم العربي والإسلامي والحفاظ على هوية القدس والمقدسات المسيحية والإسلامية والوصاية الهاشمية حولها هو أمر مقر من خلال الاتفاقيات الدولية وهناك توافق دولي على استمرار الوصاية الهاشمية.

وشدد وزير الخارجية، على أن قضية القدس هي قضية مركزية للحل النهائي وهي خاضعة للتفاوض والوصول لإتفاق حولها يؤدي لإقامة القدس الشرقية كعاصمة للدولة الفلسطينية، وذلك مكون من المبادرة العربية.

جاء ذلك خلال حديث وزير الخارجية سامح شكري بمؤتمر صحفي يعقده الآن مع نظيره الأردني أيمن الصفدي بعمان، قبل لحظات من لقاءه بالعاهل الأردني.