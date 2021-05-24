عاوزين حق البلد.. «ربيع» يكشف تفاصيل بقاء قائد «إيفرجيفن» بمصر (فيديو)

علّق الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، على عودة فردين من طاقم سفينة إيفرجيفن إلى بلادهم لأسباب إنسانية، قائلا إنّ هذا الأمر كان من سلطة الهيئة، أما كابتن السفينة فأمره أصبح بيد القضاء: «قلنا للسفينة معندناش مانع القبطان يتغير وييجي واحد مكانه بس ابعتوا للمحكمة وهي مش هتقول لأ، والمحكمة تصدق وإحنا نخرجه على طول».

وأضاف ربيع، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي يعرض عبر القناة الأولى، والفضائية المصرية، تقديم الإعلاميين هدير أبو زيد وحسام حداد: «إحنا مش متحفظين على حد وده القانون البحري الدولي، والسفارة طلبت تقابلهم ووافقنا، إحنا معندناش مشكلة مع الشركة أو الطاقم بس عايزين حق البلد».

وفيما يخص أعمال التكريك، أكد رئيس هيئة قناة السويس أنّها بدأت منذ السبت قبل الماضي، وتستمر الأعمال بكراكة لفتح المجال لعمل الكراكة مشهور، وستكون كل الكراكات مصرية، وبعد 48 ساعة ستبدأ كراكتين في العمل، وبعد 3 أو 4 أسابيع ستبدأ كراكة مهاب مميش العمل.

من جانبه، علّق الإعلامي حسام حداد قائلا: «نحييكم على هذا المجهود الرائع في الأعمال التي تتم الآن في قناة السويس مثل الازدواج والبحيرات المرة وأعمال التكريك التي تقوم بها الكراكات المصرية ونحييكم على الموقف الخاص بسفينة إيفرجيفن والحفاظ على الحقوق المصرية تبعا للقانون الملاحي الدولي والقضاء، مبنعملش حاجة من عندنا ومش بنخترع حاجة، قانون الملاحة الدولي ينص على بعض النقاط ونحافظ على القانون حفاظا على حقوقنا والقانون الدولي».