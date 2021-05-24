إنتاج 4 أصناف بطيخ مصرية تطرح العام المقبل بالأسواق.. تعرف عليها

يشهد الدكتور محمد سليمان، رئيس مركز البحوث الزراعية، اليوم الاثنين، الإعلان عن باكورة إنتاج معهد بحوث البساتين من هجن البطيخ بالحقل الإرشادي بمحطة بحوث سخا بمحافظة كفر الشيخ والتي تأتي ضمن البرنامج الوطني لإنتاج تقاوي الخضر والفاكهة.

وقال سليمان، في تصريحات صحفية على هامش الجولة، إن الأصناف الجديدة تتميز بارتفاع إنتاجيتها المحصولية ومواجهتها التغيرات المناخية وتميزها من ناحية الجودة والإنتاجية والطعم الذي يناسب ذوق المستهلك المصري والأجنبي والتصدير إلي الخارج، لافتاً إلى نجاح أصناف الهجن الأربعة بالمحطة وفقاً للصفات الموضوعة بحثياً وهي بطيخ الهجين شوجر بيبى، وهجين طراز جيزة، وهجين كريمسون وشارلستون.

وأوضح أن هجين بطيخ «شوجر بيبي» يتميز بأنه هجين قوى النمو والتفريع ومتجدد النمو والمجموع الخضرى يغطى الثمار حتى الحصاد، وذو انتاجية عالية تبلغ ضعف هجين أسوان، والإنتاج مبكر من 75 إلى 80 يوما، ووزن الثمرة يبلغ من 6 إلى 14 كجم، ونسبة السكر فيه تصل إلى 12%، والقدرة التخزينية عالية ويتحمل النقل والشحن.

وتابع أن مواصفات هجين طراز «جيزه» فيتميز بأنه هجين قوي النمو والتفريع والتغطية للمحصول ممتازة إلى الحصاد، وهو غزير الإنتاج ومبكر جداً في الإنتاج حيث ينتج ثمار بعد 75 يوماً، أما نسبة السكر فتبلغ 12%، أما وزن الثمرة فهو من 7 إلى 12 كجم، ولون الثمرة يشبه لون صنف «الجيزة» وهو مرغوب جداً ومتحمل الفيوزاريوم والنقل والشحن وذو قدرة عالية على التخزين كما يتحمل الحرارة المنخفضة ويعطى إنتاجا عاليا مبكرا تحت الحرارة المنخفضة.

ويتصف هجين «كريمسون» بالشكل البيضاوي وهو قوى النمو والتفريع ومتجدد النمو والمجموع الخضرى يغطى الثمار حتى الحصاد وذو إنتاجية عالية، والإنتاج متوسط التبكير بعد 80 يوما ووزن الثمرة يصل إلى 15 كجم، ونسبة السكر فيه 12%، ومتحمل الفيوزريوم والقدرة التخزينية عالية ويتحمل النقل والشحن، أما مواصفات طراز «شارلستون» فهو هجين قوى النمو والتفريع والتغطيه للمحصول ممتازة إلى الحصاد وغزير الإنتاج ومتوسط التبكير 80 يوما، ونسبة السكر تصل إلى 12%، ووزن الثمرة من 9 إلى 17 كجم، والثمرة متحملة النقل والشحن ولها قدرة عالية على التخزين.

وأوضح سليمان أن خطة البرنامج الوطني لإنتاج تقاوي الخضر والفاكهة تعتمد على التخطيط لإدخال هذه الأصناف للسوق المصرية خلال المواسم المقبلة، لافتا إلى أنه يتم إكثار تقاوي صنف بطيخ جيزة 1 وتحسينه والحصول على نسبة تجانس للصنف بهدف المحافظة على الأصناف المحلية المصرية، باعتباره الصنف الذي يقبل عليه المزارع والمستهلك المصري، لافتا إلى أن برنامج إنتاج تقاوي الخضر بدأ باختيار 11 محصولاً من الخضر الرئيسية وتم تشكيل 11 مجموعة لتلك المحاصيل، والتي تضم: الطماطم، والبازلاء (البسلة)، والفاصوليا، والبطاطس، والكنتالوب، والخيار، والكوسة، والبطيخ، والفلفل، والباذنجان، واللوبيا، وتم إنتاج 25 صنفا في المرحلة الأولى وجارٍ تحقيق الاكتفاء الذاتي من باقي الأصناف.

ولفت «سليمان»، إلى أن الفكر الحديث في الإدارة يعتمد على دمج بين القطاع الخاص والحكومي لصالح أهداف الدولة، حيث تتولى الشركات الخاصة عملية التسويق لصالحها مع الحفاظ على حق المربي، وبما يمكن من تحديث منظومة القطاع الزراعي لتحقيق الاستفادة القصوى من الإنتاج الزراعي وتحقيق خطة الدولة من إنتاج تقاوي الخضر المحلية لزيادة إنتاجية هذه المحاصيل والحد من استنزاف العملات الصعبة في استيرادها من الخارج.

من جانبه، قال الدكتور سليمان عمران رئيس برنامج تربية البطيخ، إن أصناف البطيخ المصري ستحقق الانتشار في السوق المصرية خلال فترة وجيزة ولن يقف أمامها أي صنف مستورد لعدة أسباب أهمها الإنتاجية العالية والجودة والمذاق الجيد المقبول من غالبية الشعب المصري، كما تتصف بأنها مقاومة للأمراض والآفات وتتحمل الجفاف والعطش والظروف البيئية المصرية من تقلبات مناخية، لافتا إلى أن الأصناف المنتجة تم تجربتها في ظروف مختلفة وثبت أنها تصلح في كل الأراضي المصرية والظروف المختلفة، مشيراً إلى أن البرنامج على استعداد للاقتراب من تحقيق الاكتفاء الذاتي من تقاوي البطيخ توفيرا للعملة الصعبة بدلا من الاستيراد من خارج بالعملة الصعبة وزيادة صادرات مصر من البطيخ إلى الخارج.