كل ما تريد معرفته عن كلية النانو تكنولوجي.. عصر جامعات الجيل الرابع

نشرت جامعة القاهرة، كل ما تريد معرفته عن كلية النانو تكنولوجي، بعد افتتاحها صباح اليوم الاثنين، بحضور الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، وأعضاء هيئات التدريس، حيث تعتبر كلية النانو تكنولوجي أول كلية في الشرق الأوسط، وتعتبر الخطوة الأولي لدخول الجامعة عصر جامعات الجيل الرابع، وتواكب متطلبات العصر بل وتصنع مستقبلا جديدا للتعليم في مصر.

كل ما تريد معرفته عن كلية النانو تكنولوجي تصنع مستقبلا جديدا للتعليم في مصر

وأشارت جامعة القاهرة، إلى أنّ كل ما تريد معرفته عن كلية النانو تكنولوجي، أنّ الجامعة بدأت إجراءات إنشاء الكلية في 2019، وإعداد التصور الأكاديمي واللائحة الخاصة بالكلية وبرامجها الدراسية، ودراسة ما يتعلق بمقومات إنشائها من إمكانيات مادية وبشرية، لتبدأ الدراسة في الكلية بعد حصول الجامعة على موافقة مجلس الوزراء، واعتماد اللائحة الأكاديمية والهيكل الإداري والمالي للكلية من لجان المجلس الأعلى للجامعات.

كل ما تريد معرفته عن كلية النانو تكنولوجي.. أُنشئت في 2019

وأكدت جامعة القاهرة، أنّ كل ما تريد معرفته عن كلية النانو تكنولوجي، أنّها كلية الدراسات العليا للنانو تكنولوجي وتهدف إلى التوسع في مجالات تطبيقات النانو تكنولوجي وتعظيم علاقة الجامعة مع الصناعة والتكنولوجيا تماشيًا مع رؤية مصر 2030، والمساهمة في تشكيل مستقبل الصناعات المعتمدة على مواد النانو في مصر من خلال إعداد نخبة من الباحثين الرواد القادرين على التعلم والإبتكار واكتشاف مواد وتطبيقات جديدة في أسواق الصناعات المختلفة.

كل ما تريد معرفته عن كلية النانو تكنولوجي.. تهدف للتوسع في تطبيقات النانو تكنولوجي تماشيًا مع رؤية مصر 2030

وأوضحت جامعة القاهرة، أنّ كل ما تريد معرفته عن كلية النانو تكنولوجي، أنّها تمتلك أكثر من 20 معملا تتنوع بين المعامل البحثية والطلابية وأهمها، معمل كيمياء المواد النانوية، ومعمل التوصيف للمواد النانوية، ومعمل الأغشية الرقيقة، ومعمل الخلايا الشمسية، ومعمل البيولوجيا الجزيئية، ومعمل زراعة الخلايا والسمية، ومعمل الأحياء الدقيقة والتكنولوجيا الحيوية، ومعمل الحاسوب عالي الأداء فائق السرعة، ومعمل الكمبيوتر والتعليم الإلكتروني.