جامعة القاهرة تطلق فيلما للتعريف بأول كلية للنانو تكنولوجي في مصر

أطلقت جامعة القاهرة عبر قناتها الرسمية على YouTube، فيلمًا بعنوان «جامعة القاهرة تصنع المستقبل» عن كلية الدراسات العليا للنانو تكنولوجي، والتي تعتبر أول كلية للنانو تكنولوجي في الشرق الأوسط، لتكون الخطوة الأولى لدخول جامعة القاهرة عصر جامعات الجيل الرابع، وتواكب متطلبات العصر بل وتصنع مستقبلا جديدا للتعليم في مصر.

ويرصد الفيلم تاريخ إنشاء كلية النانو تكنولوجي، حيث وجّه الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، في يناير 2019 بالبدء في إجراءات إنشاء الكلية وإعداد التصور الأكاديمي واللائحة الخاصة بالكلية وبرامجها الدراسية، ودراسة ما يتعلق بكافة مقومات إنشائها من إمكانيات مادية وبشرية، لتبدأ الدراسة في الكلية بعد حصول الجامعة على موافقة مجلس الوزراء؛ واعتماد اللائحة الأكاديمية والهيكل الإداري والمالي للكلية من لجان المجلس الأعلى للجامعات.

ويستعرض الفيلم أهداف الكلية وما تتضمنه من أقسام علمية وبرامج أكاديمية ومعامل طلابية وبحثية، تساهم في تشكيل مستقبل الصناعات المعتمدة على مواد النانو في مصر، من خلال إعداد نخبة من الباحثين الرواد القادرين على التعلم والابتكار واكتشاف مواد وتطبيقات جديدة في أسواق الصناعات المختلفة بما يساهم في تحقيق التنمية الصناعية طبقًا لعصر الثورة الصناعية الرابعة.

وقال الخشت، إنّه جرى تجهيز معامل الكلية بمجموعة من أحدث الأجهزة العلمية والتكنولوجية، وتحتوي على عدد من الأجهزة العلمية المعملية التي تمكن العلماء والباحثين من إجراء أبحاثهم وابتكاراتهم وبراءات الاختراع.

وأوضح رئيس جامعة القاهرة، أنّ كلية النانو تكنولوجي تضم أكثر من 20 معملًا تتنوع بين المعامل البحثية والطلابية ومن أهم هذه المعامل؛ معمل كيمياء المواد النانوية، ومعمل التوصيف للمواد النانوية، ومعمل الأغشية الرقيقة، ومعمل الخلايا الشمسية، ومعمل البيولوجيا الجزيئية، ومعمل زراعة الخلايا والسمية، ومعمل الأحياء الدقيقة والتكنولوجيا الحيوية، ومعمل الحاسوب عالي الأداء/ فائق السرعة، ومعمل الكمبيوتر والتعليم الإلكتروني.

وقال الخشت، إنّ كلية النانو تكنولوجي تقدم برامج الماجستير والدبلوم في 3 مجالات مختلفة، وهي: التقنيات الحيوية وتقنيات التصنيع وتقنيات البيئة والترميم، وتتيح عدد من البرامج الأكاديمية وهي: ماجستير العلوم في تكنولوجيا النانو الحيوية، وماجستير العلوم في هندسة النانو تكنولوجي (Xmen)، ودبلوم في تصميم أنظمة الطاقة الشمسية وتركيبها (SOLEDA)، ودبلوم الترميم والحفظ، ودبلومات متخصصة في المجالات الصناعية، كما تقدم الكلية برامج تدريبية متخصصة للمؤسسات العلمية والباحثين والمؤسسات الصناعية لتنمية مهارات العاملين العلمية والفنية والتدريب على المعدات الحديثة.