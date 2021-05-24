ضبط 103 قضايا مخدرات وتنفيذ 46 ألف حكم قضائي في يوم واحد

شنت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية أسفرت جهودها، خلال 24 ساعة، عن ضبط 65 قطعة سلاح ناري بحوزة 55 متهمًا، وتنفيذ 46483 حكمًا قضائيًا متنوعًا.

وضبطت 103 قضايا مخدرات بحوزة 109 متهمين، و11 هاربًا و12 متهمًا بممارسة أعمال البلطجة، و323 دراجة نارية مخالفة، و27894 مخالفة مرورية.

كما تمّ فحص 40 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية 10 منهم، وتمّ اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار استمرار الحملات الأمنية.