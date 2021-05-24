فقيه قانوني: قرار المحكمة بحجز «إيفرجيفن» ساري على السفينة والبضائع

كشف الدكتور شوقي السعيد، الفقيه القانوني، عن مصير سفينة «إيفر جيفن»، بعد حكم المحكمة الاقتصادية بالتحفظ عليها، مضيفًا أن المحكمة أصدرت قرارا برفض تظلم الشركة المالكة للسفينة لإلغاء أمر الحجز، ما يعني عدم قدرة السفينة على المغادرة من قناة السويس.

وقال السعيد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية رشا مجدي، ببرنامج «صباح البلد»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، أن أمر الحجز ساري على السفينة والبضائع المحملة عليها، «السفينة لن تستطيع المغادرة بدون إجراء تسوية مع هيئة قناة السويس»، مؤكدا أن أفضل حل للشركة المالكة إنهاء النزاع بالتصالح العادل، قبل إصدار الحكم النافذ من المحكمة الابتدائية يوم 5 يونيو بتثبيت الحجز.

وقال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إن هيئة قناة السويس لم يعد لها أي سلطة على سفينة «إيفرجيفني، فالقضاء أصبح مخولا بهذه السلطة، وبالتالي لم يعد بإمكان الهيئة تفريغ البضاعة أو تحريك المركب.

وأوضح رئيس هيئة قناة السويس، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع عبر القناة الأولى، والفضائية المصرية، تقديم الإعلاميين هدير أبو زيد وحسام حداد: «من ساعة ما عملنا التحفظ على السفينة وكل حاجة انتقلت للمحكمة، ومعملناش التحفظ إلا بعد 11 يوم من خروج السفينة من الشحن، بعدها بقى في خطورة بسبب عدم التحفظ على السفينة».

وتابع: «إحنا مش متعسفين ولا قابضين على البضاعة ولا مانعين الناس تنزل بلدها، لكن الموضوع في يد المحكمة، ويا إما هتحكم أو نبعت لها ونقول لها إننا خلصنا مفاوضات».

وعن الدروس المستفادة من أزمة السفينة إيفرجيفن، أوضح رئيس هيئة قناة السويس: «تعاقدنا على كراكتي مهاب مميش وحسين طنطاوي، ووصلت الأولى، وستصل الثانية في شهر أغسطس، كما أمر الرئيس السيسي بالتعاقد على كراكات وقاطرات أخرى للتغلب على أي أزمة تعيق المجرى الملاحي».