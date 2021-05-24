انطلاق الدفعة الأولى من ماجستير الأسواق المالية بالتعاون مع معهد IEB

افتتح محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية المصري، فعاليات أول برنامج تعليمي لأول دفعة من الدارسين لشهادة الماجستير الدولي في الأسواق المالية والمقدم من معهد الخدمات المالية، الذراع التدريبية للهيئة، بالمشاركة مع معهد دراسات البورصة IEB الإسباني والمعتمد من بورصة مدريد والحائز على المركز الأول في إسبانيا ومعتمد من العديد من الهيئات الرقابية.

وبحسب بيان صادر اليوم، قد حصل برنامج الماجستير على المركز الأول بين برامج الماجستير في التمويل بإسبانيا في عامي 2019، و2020 على التوالي.

وقال عمران، إن الطموحات الاقتصادية دائماً ما كانت الدافع وراء استحداث أدوات مالية غير مصرفية جديده في السوق المصري بهدف تحقيق التنوع في الأدوات المالية المتداولة ومشتقاتها بما يجذب المزيد من الاستثمارات إلى داخل الاقتصاد المصري.

وذكر أنه لتحقيق ذلك كان ينبغي لاستراتيجية الهيئة أن تتضمن وجود آليات تعمل على زيادة كفاءة الأسواق التي تراقبها وتشرف عليها بإدخال برامج تدريبية جديدة ومتطورة في الهندسة المالية والتركيز على تقديم الأسس العلمية والتطبيقية للمشتقات المالية داخل مجتمع الاستثمار بمنهجية مختلفة عما هو متبع.

وتابع أنه لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا يتم إطلاق البرنامج التعليمي لأول دفعة تقدمت للحصول على درجة الماجستير في الأسواق المالية بالتعاون مع معهد IEB، وهو واحد من أهم 3 مدارس متخصصة في الأسواق المالية في إسبانيا.

وتابع: «يحظى بالشراكة العلمية من جانب كل من مدرسة لندن للاقتصاد والعلوم السياسية بالمملكة المتحدة LSE وجامعة Wharton بولاية بنسلفانيا بالولايات المتحدة الأمريكية، والجامعة الصينية في هونغ كونغ، وسيتم تنفيذها من خلال فريق من المحاضرين الدوليين داخل قاعات تدريب معهد الخدمات المالية بالقرية الذكية».

وأكد أن إسلام عزام-نائب رئيس الهيئة وهو أحد الخبراء في مجال المشتقات المالية سيكون مسؤولا عن مشروع تفعيل التداول في العقود الآجلة والمشتقات المالية وما يلزمه من كوادر فنية متخصصة، وسيمثل له هذ البرنامج التعليمي رافدا للكوادر.

جاء ذلك أمام المشاركين في احتفالية معهد الخدمات المالية ببدء انطلاق فعاليات البرنامج التعليمي لأول دفعة من الماجستير الدولي في الأسواق المالية من قيادات هيئة الرقابة المالية ومجلس إدارة المعهد.

كما أوضح هشام رمضان، مساعد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية والمدير التنفيذي لمعهد الخدمات المالية، أن الماجستير الدولي فى الأسواق المالية يحظى باهتمام الهيئة باعتباره أحد أهم الأدوات التي تمكن من توفير الكوادر البشرية لتفعيل تعديلات سوق رأس المال والتي صدرت بالقانون رقم 17 لسنة 2018 وخاصة إنشاء وتفعيل بورصات العقود الآجلة في السوق المصري.

وأشار إلى أن برنامج الماجستير الدولى، يتميز في الأسواق المالية من الجمع بين الجانب النظرى الأكاديمى والجانب التطبيقى العملي لما سيتم دراسته، ويوفر البرنامج فرصة تدريب للدارسين بالبورصة الإسبانية والمؤسسات المالية ذات العلاقة ما سيكون له الأثر الأكبر على تنمية المهارات بأفضل الممارسات بقطاع سوق المال، ما عملنا على تحقيقه بعد تقييم تجربة معهد الخدمات المالية في تنظيم أول برنامج عن المشتقات المالية عام 2019 بمشاركة 25 متدربًا.

ونوه رمضان بأن تكوين الدراسين في أول دفعة يعبر عن دقة واختيار موضوع التعاون مع معهد دراسات البورصة الإسباني، حيث يضم 6 دارسين من شركات التأمين، وثمانية دارسين من سوق المال، وثمانية دراسين من البنوك، واثنان من المتخصصين في النواحي المالية، وثلاثة دراسين من قطاع الاستثمار وإدارة الأصول يعملون من خارج مصر في دولة الإمارات العربية المتحدة، وسلطنة عُمان.

وأعرب المستشار الاقتصادي والتجاري لسفارة إسبانيا بالقاهرة «Eduardo Soriano»، عن سعادته في توطيد علاقات التعاون بين إسبانيا ومصر في أحد أهم مجالات التواصل الإنساني بين الشعوب، وهو التعلم من خلال التطبيقات العملية والذي يوفر ميزة التدريب الداخلي في واحدة من أكبر المؤسسات المالية في إسبانيا وسيقدم المشاركون أطروحتهم أثناء إقامتهم في مدريد في نهاية البرنامج.

وقال الأمين العام لمعهد دراسات البورصة IEB الإسباني «Alvaro Drake»، إن فكر العولمة الذي انطلق خلال القرن الماضي وتوطد في القرن الحادي والعشرين تضمن قيام كثير من مجالات الحياة ومنها الاقتصاد بكسر الحدود الوطنية وقفز بشكل دائم من قارة إلى أخرى، وشاهدنا على أرض الواقع أن الأسواق المالية أحد العوامل المحفزة لهذه الحركة ويمكن لأولئك الذين يعملون في الأسواق المالية بأن يشهدوا على الطبيعة الدولية والعالمية.

ويقدم معهد البورصات الإسباني IEB بصفته رائدًا في التعليم المالي في إسبانيا والمنطقة الأيبيرية الأمريكية، درجة الماجستير في الأسواق الدولية لأولئك الأفراد الذين يهدفون إلى أن يصبحوا قادة ماليين دوليين في مجالات تخصصهم، لذلك ليس بغريب ان يصل عدد الدارسين لبرنامج الماجستير الدولي في الأسواق المالية لعدد 1000 دارس في بقاع كثيرة من العالم.

وحرص جمال شحاته عميد كلية التجارة بجامعة القاهرة، على التعبير عن سعادته بوجود هذا النوع من البرامج التعليمية في مصر، حيث يتمتع برنامج الماجستير بالمزج بين الدراسة وجها لوجه ل 80% من مقرراته، فضلًا عن 20% من خلال الدراسة عن بعد على يد خبراء متخصصين جمعيهم من الإسبان التابعين لمعهد دراسات البورصات الإسباني، والذي بدوره يساهم في منح مستوى تعليمي عالٍ الكفاءة للكوادر المهتمة بالتميز.

يشار إلى أن معهد الخدمات المالية-التابع لهيئة الرقابة المالية، يسعى من خلال برامجه التدريبية والتعليمية المختلفة نحو تحقيق دور المعهد في دعم وتنمية مهارات العاملين بالقطاع المالي غير المصرفي وفقًا للقرار الجمهوري الخاص بإنشائه، والمتضمن عقد بروتوكولات تعاون مع الجهات الدولية المتخصصة بهدف مسايرة التطور العلمي وترسيخ قواعد العمل المهني السليم وتحقيق أعلى مستوى من الكفاءة العلمية والعملية للعاملين والمهتمين بهذا المجال، وذلك من خلال تأهيلهم للحصول على الدرجات العلمية والمهنية المتخصصة والدولية.