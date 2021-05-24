الركود يصيب سوق «المحمول» في مصر بسبب كورونا

ضرب الركود سوق الهواتف المحمولة، بعد انفراجه شهدها في بداية العام الجاري، مع توقعات من تجار باستمرار هذه الحالة، في ظل انتشار فيروس كورونا، واستمرار فرض غلق المحلات من التاسعة مساء، مطالبين باستثناء محلات الهواتف المحمولة من هذا القرار.

وقال محمد هداية، عضو مجلس إدارة غرفة الجيزة التجارية، وشعبة الاتصالات والمحمول بالغرفة، إن انتشار فيروس كورونا تسبب في فرض حالة الركود في سوق الهواتف المحمولة، مؤكدا أن الاقبال على شراء الهاتف المحمول انخفض بنسبة تصل إلى 40%.

وأضاف «هداية» لـ«الوطن»، أن شركة سامسونج متصدرة المبيعات تليها أوبو وشاومي، مؤكدا أن هواتف هواوي لم تعد مرغوبه لدى المستهلكين، بعد قرار رفض شركة جوجل استخدماها لنظام التشغيل أندرويد.

مدحت عبدالتواب، أحد تجار الهواتف المحمولة في الدقي، أكد لـ«الوطن»، أن حالة الركود تسيطر على مبيعات الهواتف المحمولة منذ أكثر من 3 أشهر، موضحا أنه مع بداية العام كان هناك شبه إقبال، ثم توقف.

وأضاف «عبدالتواب» أن تجار الهواتف المحمولة كانوا ينتظرون شهر رمضان، كونه يشهد انتعاشه في المبيعات، لكن الشهر الفضيل جاء عكس توقعاتنا، موضحا أن فرض الإغلاق على المحلات، بداية من التاسعة مساء كان له أثر سيء، وزاد من حالة الركود الضاربة.

وأشار التاجر إلى أن حرارة الجو تمنع المواطنين من النزول نهارا، وبمجرد انكسار حرارة الجو لا يجدون وقتا للشراء، نظرا للإغلاق مبكرا، في التاسعة مساء، مطالبا بإعفاء محلات الهواتف المحمولة من هذا القرار، كونها لا تشهد زخما أو غيره.

وأكد مدحت عبدالتواب، أن شركة سامسونج متصدرة المبيعات رغم حالة الركود، تليها شاومي ثم أوبو، وباقى الشركات تشبه بعضها، أما شركة هواوي فأصبحت خارج المنافسة.