القصة الكاملة لمتحرش المترو: «معملتش حاجة غلط.. وكنت بعدل هدومي» (صور)

مقطع فيديو مدته 37 ثانية تم تداوله على أحد وسائل التواصل الاجتماعي لشاب متحرش داخل إحدى محطات مترو الأنفاق، يقوم بأفعال منافية للآداب أثناء جلوسه أمام فتاة، في ساعة متأخرة من مساء يوم السبت 13 مارس الماضي.

وظهر في مقطع الفيديو الذي وثقت به الفتاة الواقعة داخل عربة السيدات في محطة قباء بالخط الثالث «العتبة - عدلي منصور»، جلوس الشاب على المقعد المقابل لها وفتح «سوستة بنطلونه»، أثناء تواجدها بمفردها، بينما كان يجلس في نهاية العربة شابان آخران لم ينتبها لتصرفات المتحرش.

تحديد هوية المتحرش

حُددت هوية المتحرش من خلال كاميرات المراقبة الموجودة بمحطة المترو التي أظهرت صورة وجهه بشكل واضح، وتمكنت الجهات الحكومية المختصة التي لديها أجهزة متقدمة، من الوصول لهوية المتحرش، عن طريق استخراج صورة واضحة لوجهه من كاميرات المراقبة، ثم وضعها على الجهاز الذي يقوم بتحديد صورة الشخص المتواجدة بالرقم القومي، الأمر الذي سهل من مهمة العثور عليه حينها.

القبض على المتهم

وألقت أجهزة الأمن القبض على المتهم في واقعة التحرش بفتاة المترو في القاهرة، واقتيد إلى قسم شرطة النزهة، وحُرر محضر بالواقعة، وأفادت التحريات، أنه استغل وجود الفتاة بمفردها في الكرسي المقابل له، حيث لم يكن يوجد في العربة سوى شخصان آخران في نهايتها، ومن ثم أقدم على إتيان أفعال مشينة أصابت الفتاة بصدمة، فاتصلت هاتفيًا بخطيبها الذي نصحها بتوثيق الواقعة بمقطع فيديو لإثباتها.

التحقيق مع المتهم

وأحيل المتهم للنيابة العامة التي بدأت التحقيقات في الواقعة، واحتجز بعد فحص الفيديو المقدم من الفتاة، واستمعت النيابة طوال 4 ساعات متقطعة إلى أقوال الفتاة بعد استلام مقطع الفيديو الذي لا تتعدى مدته 37 ثانية، ووثق دخول أحد الشباب إلى عربة المترو بمحطة قباء، واختار المتهم المقعد المقابل للفتاة العشرينية استعدادًا لقيامه بتلك الأفعال المشينة.

ومن جانبه، قال المتهم في تحقيقات النيابة، إنه يعاني من مرض نفسي، وقدم شهادة طبية تدلل على روايته، وبرر جريمته بقول: «معملتش حاجة غلط، اللي حصل كنت بعدل هدومي».

وشرح المتهم بأنه دخل العربة، وكان يجلس فيها الفتاة وشابان آخران، وأنه كان عائدًا من عمله في محل لحوم مجمدة، وبعد أن توجه إلى منزله بعدة ساعات ألقت الشرطة القبض عليه، وباستجوابه أَنكر ما أسند إليه من اتهامات، مُدعيًا إصابته باضطرابات نفسية، وتبينه عقب استيقاظه من النعاس بالقطار عدم إحكام غلق ملابسه السفلية، فأحكم غلقها دون الالتفات إلى الفتاة المُبلِّغة.

وأكدت النيابة العامة، أن متحرش المترو، لا يعاني من مرض نفسي، كما ادعى في التحقيقات، وقررت حبسه على ذمة التحقيقات، وتلى تحقيقات النيابة صدور قرار بحبسه على ذمة التحقيقات ثم إحالته إلى المحاكمة العاجلة، وفي أولى جلسات المحاكمة التي كان مقررًا لها جلسة اليوم أمام محكمة جنح النزهة قضت بحبسه لمدة 3 سنوات مع الشغل والنفاذ وتغريمه 20 ألف جنيه.

وقررت محكمة جنح مُستأنف النزهة، اليوم، مدّ أجل الحكم في الاستئناف المقدم من المتهم بالتحرش بفتاة في أحد قطارات مترو الأنفاق، والمعروف بـ«متحرش المترو» على الحكم الصادر ضده بالحبس لمدة 3 سنوات وغرامة 20 ألف جنيه، لإدانته بإتيان فعل فاضح علني، وكان ذلك أمام فتاة كانت تستقل مترو الأنفاق وتحديدًا داخل عربة السيدات في محطة قباء بالخط الثالث «العتبة - عدلي منصور»، لجلسة 13 يونيو المقبل.