«صحة المنيا» تتابع الفرق المتحركة للتطعيم بلقاح كورونا

عقدت مديرية الصحة بالمنيا، اجتماعا، اليوم، لمتابعة سير عملية التطعيم بلقاح فيروس كورونا المستجد، من خلال الفرق المتحركة، بهدف التيسير على المواطنين، والوصول لكافة الفئات المستهدفة من المواطنين بجميع مراكز المحافظة.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد النادي وكيل وزارة الصحة بالمنيا، الدكتور على قاسم مدير عام إدارة الطب الوقائي، الدكتور عماد مهني مدير إدارة التطعيمات، ومديري إدارات الطب الوقائي بجميع الإدارات الصحية.

وقال الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إنه تم تجهيز 9 فرق متحركة بجميع مراكز المحافظة، وتم تفعيل 4 مراكز منها «المنيا - بنى مزار - سمالوط - ملوي»، وجارى تفعيل باقي الفرق وذلك للتطعيم ضد فيروس كورونا المستجد بنطاق الأماكن العامة والخدمية، وأماكن التجمعات العامة، ودور العبادة، المتمثلة في المساجد والكنائس، ودور الرعاية، والمنشآت العامة التي يتردد عليها المواطنون عقب إنهاء عملية التسجيل على الموقع الخاص بوزارة الصحة والسكان.

من جانبه، أوضح الدكتور على قاسم مدير عام الادارة العامة للطب الوقائي أنه تم خلال الاجتماع متابعة عمل الفرق المتحركة مع مديري إدارات الطب الوقائي بإدارة المنيا الصحية، وتذليل العقبات التي تواجه الفرق، مضيفا أن الفرق تعمل فترتين صباحيه ومسائية، واكد على توفير جميع المستلزمات الخاصة بعملية التطعيم وتوفير الطعوم اللازمة وكافة التجهيزات والرد على جميع الاستفسارات.

وكان اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، شهد أمس تفعيل الخدمة الجديدة الخاصة بتوفير لقاح فيروس كورونا لغير القادرين على الحركة بالمنازل، حيث تفقد سيارة الإسعاف المتنقلة والمجهزة بفريق من مديرية الصحة، ضمن التعاون الفعال بين وزارة الصحة وهيئة الإسعاف، وذلك في إطار الاهتمام بالصحة العامة للمواطنين وحمايتهم من فيروس كورونا المستجد.