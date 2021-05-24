تسقيف منازل وتوصيل مرافق وخدمات طبية للقرى الأكثر احتياجا بسوهاج

ضمن مشروع «الأورمان»، الرائد فى إعادة تأهيل وتنمية القرى الأكثر احتياجاً بمحافظة سوهاج نجحت الجمعية فى تعريش 1691منزلا، وتوصيل وصلات مياه شرب نقية لـ 540 منزلا، كما تم توصيل كهرباء لعدد 93 منزلا .

وأكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، ان الجمعية تسعى لتقديم كافة الدعم والعون لأبناء سوهاج في القرى والنجوع وخاصة القرى التي ينفذ فيها البرنامج الرئاسي حياة كريمة والتى وجه السيد الرئيس الاهتمام بتنميتها، وان الجمعية تعمل على رصد الاحتياجات فى القرى المستهدفة والتى يأتى على رأسها المنازل المتهالكة والتى يتم إعمارها .

واوضح أن المنازل تخضع لإعادة تأهيل، بحيث يتم تسليم الأسرة منزلا متكاملا مكونا من غرفة وصالة ومطبخ وحمام به جميع توصيلات المياه والكهرباء والدهانات والأجهزة الكهربائية والاثاث المنزلى.

وأشار «شعبان»، إلى أن الأورمان فى محافظة سوهاج تقوم بتوزيع المشاريع التنموية، بما يتناسب مع طبيعة القرى وفى الاغلب تكون بتوزيع رؤس ماشية، يصرف لها تأمين غذائى شهر يضمن عودة دخلها صافى الاسرة المستفيدة حيث الى الان تم تسليم عدد 4787 رأس ماشية، كما تم تسليم عدد 6375 مشروعا بهدف إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر، كمساهمة من الجمعية في توفير فرص عمل للشباب أبناء المحافظة .

وأضاف أنه فى المجال الطبي ومن خلال مشروع مكافحة العمى تم عمل ما يقرب من 7 الاف عملية عيون للمرضى غير القادرين على مستوى قرى ومراكز محافظة سوهاج، ولمرضى القلب نفذت الجمعية عدد 1997عملية جراحية وقسطرة علاجية مجانًا تمامأ لمرضى القلب غير القادرين.

والجدير بالذكر أن الجمعية نجحت وحتى الأن من اجراء عدد 54 ألف عملية قلب مفتوح وقسطرة علاجية لغير القادرين، وتوقيع الكشف الطبي على عدد 932,729 مريض، واجراء عدد 208,987 عملية جراحية بمختلف أنواع جراحات العيون، وتسليم عدد 127,186نظارة طبية لغير القادرين.