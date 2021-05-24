تعرف على خدمة توفير لقاح كورونا بالمنازل في مطروح

بدأت صحة مطروح تفعيل الخدمة الجديدة الخاصة بتوفير لقاح كورونا بالمنازل لغير القادرين على الحركة، من خلال سيارة الإسعاف المتنقلة والمجهزة بفريق طبي من مديرية الصحة، ضمن التعاون الفعال بين وزارة الصحة وهيئة الإسعاف، في إطار الاهتمام بالصحة العامة للمواطنين وحمايتهم من فيروس كورونا المستجد.

كيفية الحصول علي خدمة التطعيم بلقاح كورونا بالمنازل

يقوم المواطن بالتواصل مع وزارة الصحة مع خدمة الرعاية العاجلة بالوزارة، ويتم إخطار هيئة الإسعاف وتخصص له سيارة إسعاف وفريق طبي حسب الدكتور شريف الشناوي مدير عام الطب الوقائي بمديرية الصحة بمطروح، شارحا، أن هذه الخدمة متوفرة بالفعل في مطروح، وتنفذ حالة طلبها من غير القادرين علي الحركة للوصول إلي مراكز تلقي لقاح كورونا، بعد أن يقوم الراغب بالتسجيل لطلب اللقاح على الموقع الإلكتروني للوزارة.

وعند وصول رسالة تأكيد له بمكان وتاريخ التطعيم، يقوم طالب اللقاح بالتواصل مع الخط الساخن لوزارة الصحة ورقمه 15335، لطلب توفيره في المنزل، لظروفه الصحية التي تمنعه من الوصول لمكان اللقاح.

مراكز تلقي لقاح كورونا في محافظة مطروح

وفرت مديرية الصحة بمطروح العديد من المراكز التي تقدم خدمة تلقي لقاح كورونا لجميع المواطنين الراغبين، ومن بينها مراكز ثابتة وعددهم 4 مراكز 2 في مركز ومدينة مرسي مطروح العاصمة الأول بمركز القلب بمجمع مستشفيات مرسي مطروح، والثاني في بنك الدم بشارع علم الروم شرق المدينة، ومركز بمدينة النجيلة يخدم مدن غرب النجيلة وسيدي براني والسلوم، ومركز بمدينة الحمام يخدم مدن الحمام والعلمين والضبعة، بالإضافة إلي تشكيل ثلاث فرق متحركة للتطعيم بلقاح كورونا مهمتها النزول والتحرك في المناطق البعيدة، وستجوب جميع مراكز مطروح للمساعدة في تقديم خدمة التطعيم بلقاح كورونا لأهالي مطروح من الراغبين، وذلك ضمن الخدمات التي توفرها وزارة الصحة بالمحافظة وتنفذها مديرية الصحة بمطروح من خلال فريق الطب الوقائي.