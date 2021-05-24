7 شروط والأوراق المطلوبة للتقديم في المدارس اللغات 2021 بالإسكندرية

يبحث المواطنون عن شروط تقديم المدارس اللغات 2021 وبالتحديد أبناء مدينة الإسكندرية، نظرًا لأن المدارس اللغات تضع شروط عديدة لقبول الأطفال بها بدءًا من مرحلة رياض الأطفال.

وترصد «الوطن»، شروط تقديم المدارس اللغات 2021 والأوراق المطلوبة للتقديم في المدارس الابتدائية اللغات، وفقًا لما أعلنته عدد من مدارس اللغات بالإسكندرية في بيانات رسمية خلال الفترة الجارية، حيث سيتم استقبال طلبات التقديم مع مطلع يونيو المقبل.

شروط تقديم المدارس اللغات 2021

- يتم حساب السن في (1/10/2021).

- يتم استلام ملفات الالتحاق من سن (4) سنوات حتى (6) سنوات إلا يوم.

- ضرورة اصطحاب الطفل لإجراء مقابلة الشخصية يوم تقديم الملف.

- لا يوجد التزام بالموقع الجغرافي أو الحيز السكني بالنسبة للمدرسة.

- سيتم إخطار ولي الأمر رسميًا بقبول ابنه بعد الانتهاء من أعمال التنسيق وإخطاره بموعد سداد المصروفات.

- سيتم اتخاذ كافة التدابير الوقائية أثناء التقديم: «ارتداء الكمامات الطبية، مراعاة المسافة الآمنة، وغيرها» وذلك الشرط خاص بالمدارس اللغات التي تشهد التقديم بالنظام الورقي.

محتويات ملف التقديم للمدارس اللغات 2021 بالإسكندرية

- استمارة الحكومة الإلكترونية.

- عدد (8) صور شخصية حديثة.

- شهادة ميلاد الرقم القومي (أصل + 4 صور منها).

- طابع دعم مشروعات وطابع مهن تعليمية.

- طلب التحاق مستوفي جميع البيانات الخاصة بالطفل.

- صورة من بطاقة الأب وصورة من بطاقة الأم.

- إيصال كهرباء أو غاز أو مياه.

- بطاقة المواليد الخاصة بالطفل مكتملة الطوابع بالتأمين الصحي وغير المكتمل.

- يتوجه لعيادة المدرسة التابعة لها «طلاب المدارس» وإحضار تحليل بول أو براز للطفل وأيضا هيموجليبين وذلك بعد قبول الطفل في المدرسة.

مواعيد تقديم المدارس اللغات 2021 إلكترونيا

ووفق إعلان وزارة التربية والتعليم الفني، فإن التقديم لرياض الأطفال 2021، سيبدأ في كافة مديريات التعليم على مستوى مصر في الأول من يونيو المقبل، وسيكون التسجيل إلكترونيًا، على بوابة مركز معلومات وزارة التربية والتعليم الإلكترونية، كما ستتيح مديريات التربية والتعليم بالمحافظات، روابط داخلية على موقعها الإلكتروني للتسجيل إلكترونيًا.

وعن كيفية التقديم لرياض الأطفال 2021، قالت وزارة التربية والتعليم، إنه يمكن لولي الأمر الدخول لبوابة مركز المعلومات على موقع الوزارة، واختيار خانة خدمات ولي الأمر، ثم اختيار تسجيل رغبات الالتحاق برياض الأطفال للمدارس الرسمية والرسمى لغات 2020/2021.