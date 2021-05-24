مواعيد وشروط التقدم للمدارس الابتدائية 2021 في الإسكندرية

بدأت مديريات التعليم تلقي أوراق القبول للمدارس الابتدائية والرسمية واللغات ويبحث الكثيرون عبر محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي عن مواعيد تقديم المدارس الابتدائية 2021.. أملا في إيجاد مكان لأبنائهم داخل المدارس الابتدائية وبالتحديد لدى أبناء مدينة الإسكندرية.

وترصد «الوطن» مواعيد تقديم المدارس الابتدائية 2021 في الإسكندرية، بالإضافة إلى شروط تقديم المدارس الابتدائية 2021، وذلك تسهيلاً على أولياء الأمور في عمليات التقديم والتي تبرز إلكترونيا هذا العام.

مواعيد تقديم المدارس الابتدائية 2021.. تكافؤ الفرص

أصدر الدكتور محمد سعد، وكيل مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، تعليمات، بضرورة التنسيق الكامل مع مديري الإدارات التعليمية وتدشين وحدات ربط وقواعد إلكترونية للبدء في تلقي طلبات التقديم للمدارس الإبتدائية واللغات 2021 حفاظا علي مبدأ تكافؤ الفرص بين الجميع.

مواعيد تقديم المدارس الابتدائية 2021: بداية يونيو

وأكد وكيل التعليم الانتهاء من تشكيل لجنة خاصة للإشراف علي تأسيس المنصة الإلكترونية المخصصة لتلقي طلبات الالتحاق بالمدارس الإبتدائية لاستلام كافة الأوراق بداية شهر يونيو القادم.

مواعيد تقديم المدارس الابتدائية 2021 وفقاً لوزارة التربية والتعليم

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطوات التقدم إلكترونيا للصف الأول الابتدائى للعام الدراسى المقبل للالتحاق بالمدارس الرسمية " للعام الدراسي المقبل، موضحة، أنه بالنسبة للتقديم في المدارس الرسمية، سيتم التسجيل بداية من يونيو المقبل ولمدة شهر، ويتاح لولي الأمر تسجيل رغبات التقدم لأكثر من مدرسة، وذلك من خلال تسجيل الدخول بالرقم القومي الخاص بالطفل المتقدم.

الأوراق المطلوبة لتقديم المدارس الابتدائية 2021

أكدت الوزارة أنه في حالة تعسر ولي الأمر بالتسجيل الإلكتروني، يمكن التوجه إلى المدرسة التي يرغب في القدم لها ولديه تلك الأوراق، ومن ثم تتولى وحدة المعلومات بالمدرسة تسجيل رغبة الالتحاق إلكترونيا.

- صورة شهادة الميلاد المميكنة للطفل المتقدم.

-الشهادة الاصلية عليها.

- بطاقة الرقم القومي لولي الأمر وصورة منها.