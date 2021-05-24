بعد «الأبيض والأسود».. مرض الفطر الأصفر المميت يظهر في الهند

قالت وسائل إعلام هندية عدة، اليوم، إن عدوى جديدة ظهرت في البلاد تسمى بمرض «الفطر الأصفر»، وذلك تزامنًا مع ظهور مرضي الفطر الأسود والفطر الأبيض، واللذان يهددان المتعافين من فيروس كورونا وأصحاب أمراض المناعة والأمراض المزمنة.

وعُثر على مريض يبلغ من العمر 45 عامًا في غازي آباد مصابًا بأعراض الفطر الأصفر، وفق وكالة أنباء «إيه إن آي»الهندية. وذكر التقرير أن نفس المريض ظهرت عليه أعراض الفطر الأسود والفطريات البيضاء.

ووفقًا للتقرير، فإن أعراض الفطر الأصفر هي الخمول، وقلة الشهية، وفقدان الوزن، وفي الحالات الشديدة يمكن أن يكون هناك صديد أو جروح تستغرق وقتًا طويلاً للشفاء، أو أعضاء لا تعمل أو مشاكل في العيون.

وذكر التقرير، أن الفطر الأصفر يمثل عدوى مميتة تبدأ داخليًا، لذا من المهم ملاحظة أي أعراض حيث يجب التوجه إلى الطبيب بسرعة ما يمكن من المساعدة في الكشف المبكر والعلاج.

وقال أحد الأطباء، إن الحقن المضاد للفطريات «Amphoteracin B» يعتقد أنه فعال ضد الفطر الأصفر، مضيفًا أن هذه هي الحالة الأولى التي يصادفها.

وقال الطبيب إنه من المهم الحفاظ على النظافة من أجل مكافحة المرض، مضيفًا أن الفطريات تزدهر في البيئة غير الصحية والرطوبة.

وقال التقرير إن المريض المصاب بأعراض الفطر الأصفر كان في المستشفى لعدة أسابيع، وكان يتعافى عندما لاحظ الأطباء تورمًا في جانب واحد في الأيام الأربعة الماضية: «تورمت عيون المريض وأغلقت كما أصيب بنزيف في الأنف».