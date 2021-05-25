حورية فرغلي عن تعرضها للسحر: «نزلت 49 كيلو»

حالة كبيرة من الجدل أحدثها ظهور الفنانة حورية فرغلى مؤخرا في عدد من البرامج التليفزيونية وكان آخرها ظهورها مع الدكتور عمرو الليثي في برنامج «واحد من الناس».

وخلال استضافة حورية فرغلي في برنامج «واحد من الناس» صرحت بأنها تعرضت للسحر والشعوذة حيث قالت «جيت فترة بعد مسلسل ساحرة الجنوب تعبت جدا ونزلت 49 كيلو ومفيش حد عارف أنا فيا ايه جبنا شيخ قال دى معمولها عمل».

وهذا التصريح عرضها لبعض هجوم بسبب تبريرها ما حدث على أنه سحر وفي تصريحات خاصة لـ«الوطن»، ردت الفنانة حورية فرغلي على كل ما قيل فقالت «اللي حصل إن أنا فعلا اتعملى سحر ولقيته موجود في الصالون وكان مكتوب فيه إن أمرض ومخلفش وحياتى تبوظ وفعلا دا اللى حصل».

وتابعت حورية قائلة «أنا مبقولش حاجة محصلتش أنا بحكى اللى حصلي وكل الناس شايفة ان كل اللى كان مكتوب فى الورقة حصلى بالظبط».

وأضافت حورية أن والدتها بالفعل لجأت لشيخ ولكن فقط ليقرأ القرآن في المنزل ليس أكثر من ذلك الأمر ولم تتجه نحو المشعوذين حيث قالت «أنا حجيت 8 مرات فبصلي وأقرا قرآن وبسيب الباقي على ربنا».

يذكر أنه كانت قد عادت الفنانة حورية فرغلي إلى القاهرة بعد تواجدها في أمريكا لعدة أشهر خضعت فيهم لأربع عمليات جراحية فى الأنف لحل الأزمة الصحية التى كانت تعانى منها وبالفعل نجحت العمليات وعادت إلى مصر مؤخرا.

وكانت الفنانة حورية فرغلي قد تعرضت لحادث سقوطها من على ظهر الخيلن ما أدى الى حدوث كسر فى الأنف وهذا سبب لها مشاكل صحية ومشاكل فى الشكل الخارجى لمدة سنتين.