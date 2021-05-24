التنسيق مع الصحة لتخصيص قومي المرأة بالقليوبية لتلقي لقاح كورونا

كشفت الدكتورة جيهان فؤاد، مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة القليوبية، عن أنه يجري حالياً التنسيق مع الأجهزة الصحية والمعنية بالمحافظة، للموافقة على تخصيص فرع المجلس القومي للمرأة بالقليوبية كوحدة لتلقي لقاح كورونا للسيدات بالمحافظة، وذلك في إطار المبادرة التوعوية، التي أطلقها فرع المجلس القومي اليوم الاثنين، والتي تستهدف توعية السيدات بضرورة الحصول على اللقاح الخاص بفيروس كورونا، وخاصةً كبار السن، إلى جانب مساعدة السيدات في تسجيل بياناتهن، للحصول على اللقاح، على موقع وزارة الصحة، وذلك من خلال الخط المختصر 15115، أو من خلال فرع المجلس بالمحافظة.

وأكدت الدكتورة جيهان فؤاد، خلال الدورة التدريبية، التي عُقد اليوم للرائدات الريفيات بفرع المجلس، بحضور الدكتور إبراهيم راجح، مدير إدارة الأزمات والكوارث بجامعة بنها، وعضو المجلس القومي للمرأة بالقليوبية، وفاتن خربوش، أمين عام جامعة بنها لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والتي تستهدف تدريب 60 رائدة ريفية، أن تلك المبادرة جاءت في إطار الحملة التي أطلقتها الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، وفي إطار جهود المجلس المتواصلة لتوعية السيدات بسبل الوقاية من فيروس كورونا، لحماية أنفسهن وأسرهن من هذا الفيروس الشرس، وتعريفهن بالجهود التي تبذلها الدولة، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ومساعيها الحثيثة لمواجهة الجائحة، وتوفير اللقاح بالمجان للجميع، وكذلك في إطار جهود وزارة الصحة والسكان الملموسة، برئاسة الوزيرة الدكتورة هالة زايد، لمواجهة الجائحة منذ بداية انتشارها، والتعاون المستمر مع المجلس في هذا الإطار.

وأشارت مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة القليوبية إلى أن المبادرة تتضمن إطلاق حملة لطرق الأبواب بجميع محافظات الجمهورية، لتوعية السيدات بضرورة الحصول على اللقاح، وأضافت أن المجلس أطلق حملة توعوية، تتضمن عدداً من التنويهات، يتم بثها عبر وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، لتوعية السيدات بضرورة الحصول على لقاح فيروس كورونا.

ومن جانبه، أثنى الدكتور ابراهيم راجح، مدير إدارة الأزمات والكوارث بجامعة بنها ،على جهود الحكومة ووزارة الصحة في مواجهة فيروس كورونا، وتوفير اللقاحات لمواجهة هذا الوباء، وشدد على ضرورة تنفيذ توجيهات منظمة الصحة العالمية وزارة الصحة لمواجهة فيروس كورونا، وتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية والتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات للوقاية من الإصابة بالفيروس.

وأكدت فاتن خربوش، أمين عام جامعه بنها، على ضرورة التوعية بالحصول على لقاح كورونا لمواجهة انتشار الفيروس، مشيدة بدور الدولة في الحد من انتشار المرض، من خلال ما تتخذه من إجراءات للحد من انتشار الوباء.

وكانت الدكتورة مايا مرسي قد أكدت أن المجلس القومي للمرأة، من خلال هذه المبادرة، على أتم استعداد لتلقي طلبات السيدات الراغبات في الحصول على اللقاح، من خلال الخط المختصر 15115، ومساعدتهن في التسجيل للحصول عليه، من خلال موقع وزارة الصحة.