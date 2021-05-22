محافظ القليوبية: ضبط 1717 شيشة وتحرير 293 محضر غلق مقهى لمواجهة كورونا

تابع عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، حملات غلق المحال بمدن ومراكز المحافظة، يومي الخميس والجمعة، بالإضافة إلى حملات لرفع الإشغالات بالتعاون بين مجالس المدن ومديرية الأمن.

وتلقى الهجان تقريرا من رؤساء مدن ومراكز وأحياء المحافظة عما أسفرت عنه حملات غلق المحال في تمام الساعة التاسعة مساء، تنفيذا لقرارات مجلس الوزراء لمواجهة الموجة الثالثة من فيروس كورونا المستجد، حفاظا على صحة المواطن، فتمكنت الحملات خلال يومي الخميس والجمعة من تحرير 362 محضرا لعدم ارتداء كمامة، بالإضافة إلى ضبط 81 شيشة وغلق 18 مقهى وتحرير 24 محضر لمخالفة مواعيد الغلق بمدن وقرى المحافظة، تنفيذاً لقرارات رئاسة مجلس الوزراء فيما يتعلق بمواعيد غلق المحال التجارية والمقاهي والكافيهات، ضمن الخطة الشاملة للدولة في مجابهة تداعيات فيروس كورونا.

وبذلك يصبح إجمالي المخالفات اعتبارا من يوم الخميس 6 مايو وحتى أمس الجمعة ضبط 1717 شيشة و تحرير 3000 محضر عدم ارتداء كمامة و293 غلق مقهى، و394 محضر مخالفة لمواعيد الغلق.

في وقت سابق، أجرى عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، جولة تفقد خلالها عددا من المشروعات بمدينة بنها، يرافقه المهندس علي عبد الستار رئيس مجلس مدينة بنها، حيث تفقد أعمال تطوير ميداني وابور الثلج وكاميليا، وأعمال تطوير مدخل بنها القبلي بطابا ومدخل بنها بجوار مفارق الزقازيق علي الطريق الزراعي.

واستهل المحافظ جولته بمتابعة إزالة قاعة تصوير «فوتوسيشن» وقاعة أفراح مخالفة على أرض زراعية على مساحة 12 قيراط أمام مساكن الرملة بمركز ومدينة بنها.

كما تابع المحافظ الجولة بتفقد أعمال تطوير الجزر الوسطى بمدخل بنها القبلي بطريق طابا ومدخل بنها بجوار مفارق الزقازيق، وتحويلهم إلى مساحات خضراء وحدائق ومتنزهات للمواطنين، حيث تم عمل سور حديدي والانتهاء من شبكات المياه وشبكات الري، مع إنشاء برجولات ومقاعد للمواطنين، كما تم إنشاء دورات مياه.