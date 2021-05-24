ما هي عقوبة الزنا في القانون المصري؟

ينص قانون العقوبات في مادة 276، على أن عقوبة جريمة الزنا هي السجن 6 شهور للزوج وسنتين للزوجة، لكن في حال تنازل الزوج، يتم وقف تنفيذ العقوبة حتى لو أصدر حكمًا نهائيًا على المتهمة بالزنا.

«الوطن» ترصد عبر هذا التقرير العقوبة القانونية وفقًا لقانون العقوبات للمتهم، أو المتهمة بجريمة الزنا وفقًا لقانون العقوبات المصري.

عقوبة جريمة الزنا

أكد الدكتور أحمد مهران، مدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والاقتصادية، في تصريح لـ«الوطن» أن عقوبة الزنا في قانون العقوبات المصري بمواده من المادة 273 وحتى المادة 276 عقوبات تنص على أن هناك تفرقة بين الزوج والزوجة في تطبيق عقوبة الزنا نفسها.

خيانة زوجية

وقال «مهران» إن تحريك دعوى قضائية ضد جريمة الخيانة الزوجية بالزنا سوء للزوج أو الزوجة لابد أن تقدم من أحد الزوجين ضد الأخر، هذا فضلًا عن اشتراط ضبط الزوج في منزل الزوجية أو في منزل اتخذه لنفسه وقام بارتكاب هذه الجناية.

المادة 276

كما تنص المادة 276 من قانون العقوبات ذاته، أنه يجب توافر عدد من الأدلة على جريمة الزنا مثل التلبس، وليس هنا معناه مشاهدة المتهم وهو يرتكب جريمة الزنا، لكن لابد أن يكون في حالة تدل على ذلك مع وجود أوراق مكتوبة من المتهم تثبت عليه هذا الأمر واعتراف المتهم بالجريمة.

وينص القانون أيضًا على أن الجريمة تتمثل في معاقبة الرجل الذي يرتكب جريمة الزنا في منزل الزوجية بالحبس مدة لا تزيد عن 6 أشهر هو وشريكته، وتعاقب السيدة بالحبس مدة لا تزيد عن عامين هي وشريكها.

هذا فضلًا عن إعطاء القانون الحق للزوج الذي ارتكبت زوجته جريمة الزنا التنازل عن الدعوى في أي حالة تكون عليها الدعوى وله أيضًا أن يوقف تنفيذ العقوبة حتى لو كان الحكم نهائيًا طالما أن قبل وتصالح مع زوجته في الواقعة.