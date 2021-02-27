الحبس سنة وغرامة 2000 جنيه لربة منزل بتهمة الزنا في كفر الشيخ

قضت محكمة كفر الشيخ الجزئية، اليوم السبت، بحبس «س. م.»، صاحبة الـ73 فيديو إباحي، سنة مع الشغل، وغرامة 2000 جنيه، في الدعوى الأولى، التي تواجه فيها اتهاماً بارتكاب جريمة الزنا، في حين لم تصدر المحكمة الاقتصادية حكمهما بعد، فى الدعوى الأخرى ضد نفس المتهمة.

وفي وقت سابق، قرر المستشار مصطفى القاضي، قاضي المعارضات بمحكمة كفر الشيخ الجزئية، تجديد حبس المتهمة بالزنا، زوجة جزار كفر الشيخ، بناءً على تعليمات المستشار أشرف ربيع، المحامي العام لنيابات كفر الشيخ.

وأثبتت تحريات مباحث كفر الشيخ، وكذلك اعترافات المتهمة، صحة ارتكابها جريمة الزنا، حيث تبين أنها أنشأت حسابات على موقعي التواصل الاجتماعي «فيسبوك» و«واتسآب»، وأساءت استخدامهما، بغرض التربح والحصول على أموال، نتيجة ممارسة الدعارة.

وأثناء تحقيقات نيابة كفر الشيخ، انهارت المتهمة بممارسة الزنا مع أثرياء عرب في إحدى الدول الخليجية، واعترفت بقولها: «أيوه كنت بأمارس الدعارة مقابل الفلوس، علشان أحسن دخلي»، وتابعت في اعترافاتها: «كنت بأمارس الدعارة من أجل ضمان مستقبل أفضل وحياة كريمة لأولادي، كنت بأمر بضائقة مالية، وكنت عاوزة أحسن دخلي، علشان أطفالي يعيشوا كويس».

جاءت اعترافات المتهمة فى حضور رائد نوفل، محامي الزوج، الذي شاهدها بمحكمة كفر الشيخ الابتدائية، خلال تقدمها ببلاغ لاتهام زوجها بإجهاضها، وعلى الفور، أبلغ المحامي النيابة، فأمرت بضبطها وعرضها على الطب الشرعي، لبيان صحة اتهامها لزوجها بإجهاضها.