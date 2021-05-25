الفيروس أم الفطر.. أيهما أشد خطورة على صحة الإنسان؟

لا يزال العالم في مواجهة مع وباء فيروس كورونا المستجد، حتى ظهر ما يعرف بعدوى الفطر الأسود أو العفن الأسود والتي ترتبط بمتعافي ومصابي كورونا على حد سواء.

وزادت التساؤلات على محركات البحث عبر شبكة الإنترنت على مدار الساعات الماضية عن الفطر الأسود، وكيفية علاجه ومضاعفاته والفرق بينه وبين فيروس كورونا.

الفرق بين الفيروسات والفطريات

الفيروسات لا يمكن تصنيفها كائنات حية أو كائنات غير حية، وإنما هو وسط ما بين الحياة والموت داخل الخلية يتكاثر وينمو بمجرد أن يدخل الخلية ويظل خاملا طالما كان خارج الخلية، أي أنه خلية غير مكتملة، يقول الدكتور محمد الشهيدي، أستاذ علم الفيروسات بجامعة قناة السويس في بداية حديثه لـ«الوطن».

أما الفطر فهو خلايا كاملة وكائن حي كامل وأكبر في الحجم من الفيروس حوالي 40 أضعاف حجم الفيروسات، وبحسب وصف الشهيدي، بعض الفطريات يمكن رؤيتها بالعين المجردة، أما الفيروسات لا يمكن رؤيتها بالعين ولا بالميكرسكوب العادي، وإنما تحتاج إلى ميكرسكوبات تصل قوة تكبيرها مئات الآلاف.

أيهما أخطر فيروس كورونا أم الفطر الأسود؟

الفيروس أشد ضراوة من الفطر، حيث إن الفطر من الممكن أن ينمو على الجلد أو على الأعضاء الخارجية، أما الفيروس لا يتكاثر ولا ينمو إلا بعد أن يخترق خلايا الجسم من الداخل، بحسب قول أستاذ الفيروسات بجامعة قناة السويس.

وتابع الشهيدي في حديثه عن الفرق بين الفيروسات والفطريات بمناسبة انتشار الجدل حول فيروس كورونا والفطر الأسود، بقوله لا يشترط أن ترتبط الإصابة بفيروس كورونا الإصابة بالفطر الأسود أو الأبيض، والفطر لا يصيب الشخص إلا إذا كان مصابا بمرض يقلل المناعة، «فيروس كورونا بيقلل مناعة الجسم والبروتوكول بيتضمن مضادات حيوية وكورتيزون في بعض الحالات وده بيقلل المناعة وبالتالي الفطر ممكن يبدأ يهاجم الشخص»، بحسب قوله.