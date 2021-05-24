طرحت شبكة «نت فلكس» برومو مسلسل money heist لاكاسا دي بابيل الجزء الخامس ، أحد أهم المسلسلات العالمية خلال السنوات الأربع الماضية، الذي حقق نجاحا مدويا وخطف أنظار كافة جماهير العالم.

برومو مسلسل money heist لاكاسا دي بابيل الجزء الخامس: يعرض على جزئين

ما بدأ كسرقة، انتهى كعائلة.

الجزء الخامس من البروفيسور يُعرض على دفعتين، المجلد الأول في 3 سبتمبر والثاني في 3 ديسمبر.@lacasadepapel pic.twitter.com/gj7le8njzi — Netflix MENA (@NetflixMENA) May 24, 2021

برومو مسلسل money heist لاكاسا دي بابيل الجزء الخامس ، سيعرض على جزئين، الأول منه في 3 من شهر سبتمبر والثاني 3 من شهر ديسمبر، وهو من بطولة أورسولا كوربيرو، ألفارو مورتي، لإيتزيار إيتونو، بيدرو ألونسو، ميغيل هيران، خايمي لورينتي، إستر أسيبو ، إنريكي أرسي ، داركو بيريتش ، هوفيك كيوتشكيريان، لوكا بيروس، بيلين كويستا، فيرناندو كايو، رودريجو دي لا سيرنا، نجوى نيمري.

وصرح أليكس بينا، مبتكر ومنتج المسلسل في بيان، قائلا: «حينما بدأنا كتابة الجزء الخامس في خضم جائحة كورونا، شعرنا أننا كنا بحاجة إلى تغيير ما يمكن أن يتوقعه المشاهدون من موسم مكون من 10 حلقات، واستخدمنا كل أداة يمكننا ابتكارها كي نعطي إحساس نهاية الموسم أو نهاية المسلسل بدءاً من الجزء الأول نفسه. وقررنا أن نقدم نوع دراما شديد العدائية كي نضع العصابة على المحك. ففي الجزء الثاني، نركز أكثر على الجانب العاطفي للشخصيات، حيث نمر برحلة عبر خارطتهم العاطفية التي تعدنا مباشرةً لرحيلهم».

برومو مسلسل money heist لاكاسا دي بابيل الجزء الخامس: تم القبض على البروفسير

برومو مسلسل money heist لاكاسا دي بابيل الجزء الخامس يدور حول العصابة محبوسة داخل بنك إسبانيا لأكثر من 100 ساعة، وتمكنوا من إنقاذ لشبونة، ولكن أكثر اللحظات الحالكة تصيبهم بعد خسارة أحدهم، حيث تم القبض على البروفيسور من قبل Sierra، ولأول مرة، ليست لديه خطة هروب، وبينما يبدو الوضع وكأنه لا يمكن أن يزداد سوءا، يأتي عدو إلى الساحة أكثر قوة مما واجهوه أبدا من قبل: الجيش، كاتبا نهاية أعظم عملية سطو في التاريخ تقترب، وما بدأ كسرقة سوف ينتهي كحرب.