تفاصيل زيارة رئيس «الأعلى للإعلام» إلى السعودية

زار كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، مجمع الملك عبد العزيز لكسوة الكعبة المشرفة، واستمع من القائمين على المجمع لشرح مراحل صناعة كسوة الكعبة المشرفة والأقسام التي يضمها المجمع من معدات وآليات وأجهزة حديثة متطورة في الحياكة والنسيج والصباغة، وما تلقاه صناعة كسوة الكعبة من العناية والاهتمام من قيادة المملكة العربية السعودية.

وبحسب بيان نشره المجلس، عبر صفحته بموقع «فيسبوك» قام جبر بزيارة معرض عمارة الحرمين الشريفين، حيث تجول في قاعات المعرض، واطلع على أهم المقتنيات القديمة والحديثة التي يحتويها والمجسمات والصور التي تحاكي عمارة الحرمين الشريفين والتوسعات التي شهدها.

وأشاد كرم جبر بالتطور والتقدم الكبير الذي لمسه في مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة، وما يتضمنه من إمكانات وآليات تقنية حديثة تعمل بدقة متناهية في مختلف مراحل صناعة وحياكة ثوب الكعبة المشرفة، مبديا إعجابه بما توليه قيادة المملكة من عناية فائقة بالحرمين الشريفين وما تقدمه من خدمات جليلة لقاصديهما.

وغادر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الاعلام، إلى المملكة العربية السعودية بدعوة من وزير الإعلام السعودي المكلف الدكتور ماجد عبدالله القصبي، للتباحث حول تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين وتطوير التعاون الإعلامي المشترك.

ومن المرتقب خلال الزيارة التي تستغرق عدة أيام أن يعقد رئيس المجلس الأعلى عدة اجتماعات ومقابلات مع رئيس محلس الشورى السعودي ووزير الإعلام السعودي المكلف وكذلك وزير الحج والعمرة وأمين عام منظمة التعاون الإسلامي، فضلا عن زيارة عدد من الصحف والاستديوهات ومبنى هيئة الإذاعة والتلفزيون بجدة، وإجراء مجموعة من الحوارات واللقاءات مع الإعلاميين السعوديين.

يذكر أن رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، زار المسجد النبوي كما زار المتحف الدولي للسيرة النبوية والحضارة الإسلامية، التابع لرابطة العالم الإسلامي بالمدينة المنورة، واستمع إلى شرح مفصل من مدير المتحف الدكتور سعيد بن عبدالله القرشي عن محتوى المتحف، مشاهدا عددًا من العروض التفاعلية.

وبحسب بيان عن المجلس، عبر جبر عن إعجابه بالجهود التي تبذلها المملكة في خدمة القرآن الكريم والسنة النبوية وترسيخ الدين الإسلامي ونقله بصورته الصحيحة والواضحة لجميع دول العالم قاطبة، مثمنًا لرابطة العالم الإسلامي هذا المشروع الذي يضاف لمبادراتها العالمية الأخرى.