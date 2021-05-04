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الأعلى للإعلام يوقف بث إعلان السبيكة العقارية

كتب:

أحمد البهنساوى
09:22 م | الثلاثاء 04 مايو 2021
المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وقف بث إعلان «السبيكة العقارية» على جميع الوسائل الإعلامية والمواقع الإلكترونية، وذلك لحين توفيق الشركة المعلنة «صروح»، أوضاعها مع الهيئة العامة للرقابة المالية، وذلك تنفيذا لأحكام القانون 146 لسنة 1988، بشأن الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال، خشية من قيام الشركة بطرح وثائق صناديق عقارية دون ترخيص من الهيئة العامة للرقابة المالية.

وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية، تقدمت بشكوى إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وطلبت وقف الإعلان لعدم حصول الشركة على تراخيص منها، وحفاظاً على أموال المواطنين.

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