اتفاقية تعاون بين «رواد 2030» وجامعة جنوب الوادي لنشر ثقافة ريادة الأعمال

وقع مشروع رواد 2030 التابع لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اتفاقية تعاون مع جامعة جنوب الوادي بمحافظة قنا، بشأن نشر ثقافة ريادة الأعمال ودعم فكر العمل الحر بين الشباب، في إطار حملة «المليون ريادي»، ويأتي البرتوكول في ضوء إنشاء الحاضنات وإنشاء مركز لريادة الأعمال بجامعة جنوب الوادي.

ووقعت البروتوكول الدكتورة غادة خليل، مدير مشروع رواد 2030، والدكتور يوسف غرباوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، بحضور الدكتور أحمد كمال نصاري، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور بدوي شحات، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وفي هذا الإطار، أوضحت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن البروتوكول يهدف إلى تخصيص عدد من المنح لطلاب جامعة جنوب الوادي، على منصة حملة «المليون ريادي» التي تهدف إلى تأهيل مليون رائد أعمال بحلول عام 2030، في إطار إستراتيجية التنمية المستدامة «رؤية مصر 2030».

من جانبها؛ أكدت الدكتورة غادة خليل، مدير مشروع رواد 2030، أنه تم الاتفاق بين الطرفين على إنشاء أول حاضنة أعمال بجامعة جنوب الوادي، من أجل خدمة شباب الجامعة وتشجيع العمل بها، وتسهم تلك الحاضنة في مساندة طلاب الجامعة، وخريجيها بهدف تطوير أفكارهم وتحويلها إلى مشروعات على أرض الواقع.

وأضافت «خليل» أن مشروع رواد 2030، يهدف إلى تحفيز روح الابتكار ونشر ثقافة العمل الحر وريادة الأعمال بين كل طوائف المجتمع، خاصة الشباب الذين يمثلون العماد الأساسي، لتحقيق آمال وطموحات الدولة، مشيرة إلى أن المشروع يقوم بتحديد الأنشطة التي تساعد على إرساء منظومة متكاملة للابتكار، من خلال عدد من الفعاليات، منها تنظيم ورش العمل والدورات التدريبية لتأهيل الطلاب والشباب.

وأشاد الدكتور يوسف غرباوي، رئيس جامعة جنوب الوادي بمشروع «رواد 2030»، ويهدف بشكل أساسي إلى تحفيز وإثراء ثقافة الابتكار وريادة الأعمال في مصر.

وعقب توقيع البروتوكول؛ قدم الدكتور يوسف غرباوي درع الجامعة للدكتورة غادة خليل، نظرًا للمجهود الذي يبذله مشروع رواد 2030 في دعم الشباب، ولدوره الرائد في نشر ثقافة ريادة الأعمال والعمل الحر بينهم.

وأقيمت على هامش توقيع بروتوكول التعاون، أول ندوة تعريفية بحملة «المليون ريادي»، وتقديم عرض مفصل لطلاب الجامعة، يتضمن خطوات التقديم للحصول على الدورات التدريبية، ومراحل البرنامج والتسهيلات التي يحصل عليها طلاب الجامعة.