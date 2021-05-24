عقوبة فتح محل بدون ترخيص: «غرامة مالية وحبس»

حدد القانون رقم 154 لعام 2019 للمحال العامة، الجهات المعنية بتوقيع العقوبة القانونية على أصحاب المحلات المخالفين الذي يقومون بتشغيل المحلات التجارية دون ترخيص مسبق من الجهات المختصة، التي حددت عقوبة فتح محل بدون ترخيص.

عقوبة فتح محل بدون ترخيص في القانون المصري

حدد قانون المحال العامة رقم 154 لعام 2019 العقوبة المحددة لكل من قام بفتح محلا تجاريا دون ترخيص مسبق بتوقيع غرامة مالية عليه لا تقل عن 20 ألف جنيه، وكذلك لا تزيد عن 50 ألف جنيه.

الحبس عقوبة تكرار المخالفة

وكانت العقوبة الأولى التي حددها القانون رقم 154 لسنة 2019 هي الغرامة المالية بحد أقصى 50 ألف جنيه، إلا أن القانون حدد عقوبة أخرى في حال تكرار نفس الشخص لنفس المخالفة مرة أخرى، بأن حددت العقوبة بالحبس لمدة لا تقل عن 6 أشهر، وكذلك لا تزيد عن سنة، بالإضافة إلى غرامة مالية تبدأ من 20 ألف جنيه وأقصاها 50 ألف جنيه، أو توقيع عقوبة واحدة من هاتين العقوبتين.

عقوبة مماثلة لمخالفة نشاط المحل

لم تكن العقوبة على الشخص الذي يقوم بفتح المحل بدون ترخيص فقط، وإنما حدد القانون رقم 154 لسنة 2019 عقوبة أخرى لمن قام بتغيير نشاط المحل المرخص، والعقوبة في هذه الحالة، وفق القانون غرامة مالية تبدأ من 20 ألف جنيه كحد أدنى، وتنتهي ب 50 ألف جنيه كحد أقصى.

وفي حال تكرار المخالفة مرة أخرى يتم معاقبة المخالف بالحبس لمدة ستة أشهر كحد أدنى أو الحبس لمدة سنة كحد أقصى، مع تطبيق الغرامة المالية، أو بأى من هاتين العقوبتين.

وتبذل الأجهزة المختصة جهودها لمجابهة انتشار المحلات وتشغيلها دون الحصول على التراخيص اللازمة من الجهة الإدارية المختصة بذلك.