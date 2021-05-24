مراسلون أجانب يشيدون ببرامج تأهيل ورعاية نزلاء السجون

أشاد وفد المراسلين الأجانب ببرامج تأهيل ورعاية نزلاء السجون المصرية، التي تؤكد اهتمام وحرص وزارة الداخلية على تطبيق معايير حقوق الانسان؛ وذلك في أعقاب زيارتهم اليوم إلى سجن المنيا العمومي اليوم الإثنين، التي سبقتها خمس زيارات إلى سجون طرة، وبرج العرب، والمرج، ووادي النطرون والفيوم.

وأعرب أعضاء الوفد الإعلامي الأجنبي، لـ«الوطن» على هامش الزيارة، عن انبهارهم بالإمكانيات الهائلة التي رأوها بمستشفى السجن الجديدة، التي تم تجهيزها بأحدث الأجهزة الطبية ووسائل الرعاية الصحية المتطورة؛ حيث تحتوي على غرفة عمليات ذات تقنيات طبية متطورة، ملحقا بها غرفة الرعاية الفائقة، فضلا عن عيادات خارجية في مختلف التخصصات الطبية، ومعمل للتحاليل الطبية، بالإضافة إلى العيادات الخارجية في مختلف التخصصات الطبية.

كما أشادوا ببرامج الاصلاح والتأهيل المطبقة داخل السجون المصرية، تنفيذا للفلسفة العقابية الحديثة، التي تعمل على إعادة تأهيل السجناء ودمجهم في المجتمع، كأفراد منتجين وصالحين.

وأكد أعضاء الوفد الإعلامي الأجنبي سعادتهم بمثل تلك الزيارات، التي تؤكد انفتاح وزارة الداخلية المصرية على جميع وسائل الاعلام، سواء المحلية، أو الإقليمية، أو الدولية، واعتمادها على سياسة المكاشفة، بما يدحض أي شائعات أو حملات تشكيك حول حقيقة الأوضاع داخل السجون المصرية.

وشددوا على أن ما شاهدوه داخل سجن المنيا اليوم، أو في السجون المختلفة التي سبق وأن زاروها في أكثر من محافظة، يؤكد مدى حرص وزارة الداخلية على تطبيق مفاهيم الفلسفة العقابية الحديثة، واحترامها لحقوق الانسان، حتى لو كان سجين، باعتباره مواطن أخطأ ويقضي فترة عقوبة، كما يعكس ثقتها في منظومتها الأمنية المتطورة يوما بعد يوم، والتي ليس لديها ما تخفيه، بل لديها ما تفخر به.

كما أعرب أعضاء الوفد في الوقت نفسه عن اطمئنانهم للإجراءات الاحترازية المطبقة داخل السجون، لمكافحة فيروس كورونا، وكذلك بالاهتمام الكبير الذي توليه وزارة الداخلية لبرامج الإعداد والتأهيل لنزلاء السجون، وكذلك الاهتمام بالصحة البدنية والنفسية لهم.

وكان قطاع السجون بوزارة الداخلية، قد نظم اليوم، زيارة لوفد حقوقي، وممثلي الصحف ووكالات الأنباء الأجنبية، إلى منطقة سجون المنيا وذلك لتفقد أوجه الرعاية المقدمة للنزلاء.

واستهدفت تلك الزيارة التي تعد السادسة للمنظمات الحقوقية ووسائل الإعلام الأجنبية، بعد زيارات منطقة سجون طرة بالقاهرة، وبرج العرب بالإسكندرية، وسجن المرج العمومى بالقاهرة، ومنطقة سجون وادي النطرون، وسجن والفيوم، الوقوف على أوجه التطوير التى حدثت بالسجون (السجون المنشأة حديثاً والمطورة)، وأوجه الرعاية المعيشية والصحية المقدمة لنزلاء السجون.