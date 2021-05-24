استشاري جهاز هضمي عن الفطر الأسود: موجود في كل مكان حولنا

كشف الدكتور محمد المنيسي، استشاري الجهاز الهضمي والكبد، أنه ليس هناك إنسان على وجه كوكب الأرض لم يشم الفطر الأسود أو تعرض له، موضحا أنه متواجد بكل مكان في الكون، بداية من المياه والأراضي الزراعية، وحتى البيوت القديمة، مؤكدا أنه أكثر فطر متواجد على الكرة الأرضية.

وأضاف «المنيسي»، خلال لقائه، الإثنين، مع برنامج «الستات ما يعرفوش يكدبوا»، المذاع على شاشة cbc، وتقدمه الإعلاميات مفيدة شيحة ومنى عبدالغني وسهير جودة، أن تواجد الفطر الأسود بكل مكان حولنا على الكرة الأرضية، لا يعني أن نخاف منه، مشيرا إلى أنه لا يعتبر ذلك مشكلة إلا في حالة أن يتعرض له إنسان يعاني من ضعف شديد بالمناعة، أو مريض سكر في حالة متدهورة للغاية.

وأشار استشاري الجهاز الهضمي والكبد، إلى أن مرضى الأنيميا أيضا من الأشخاص، الذين يشكل الفطر الأسود خطورة عليهم، موضحا أن متناولي الأدوية المثبطة للمناعة عرضة للخطر أيضا، بالإضافة إلى الأشخاص الذين خضعوا من قبل لأيٍ من عمليات زارعة الأعضاء.

ونبه أن من يلجأون إلى استخدام حقن لتزويد نسبة الحديد بالجسم، تعرضهم للفطر ويمثل خطورة عليهم بشكل كبير.

وشدد أن الفطر الأسود مرض ليس معدٍ ولا ينتقل بالعدوى، لافتا إلى أن الإصابة به سببها ضعف المناعة وليس مخالطة أي مصاب بالفطر الأسود.

وأردف «المنيسي»، أن الاكتشاف المبكر للإصابة عامل رئيسي في الشفاء من هذا المرض سريعا، موضحا أنه لا يتمكن من الجسد أو يسبب في مضاعفات كبيرة وقاتلة، إلا في حالة من يعانون من ضعف مناعي عنيف.