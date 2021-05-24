في يوم أفريقيا العالمي.. Spotify يحتفي بالفنانين المصريين الأكثر استماعا

أعلن تطبيق Spotify، وهي شركة سويدية لبث الموسيقى، عن قائمة أكثر الفنانين الأفارقة استماعا، الذين يبثون موسيقاهم على مستوى العالم من القارة الأفريقية، وذلك تزامنا مع الاحتفال السنوي بيوم أفريقيا في 25 مايو من كل عام، الذي يعد فرصة للاحتفاء بالخطوات الكبيرة التي قطعتها القارة، وليؤكد أن تأثير النفوذ الأفريقي على المشهد الموسيقي العالمي كان كبيراً أيضًا.

وبفضل التعاون المثمر الذي يتم إنجازه للوصول إلى جمهور أوسع، يتمتع المبدعون المصريون الآن بفرص أكثر من أي وقت مضى لاكتشاف جماهير جديدة وسماع أصواتهم الفريدة.

وأكد Spotify أنه مع زيادة عدد المستمعين للموسيقى عبر Spotify من لندن إلى باريس وأمستردام إلى سيدني، أصبح المغني ومؤلف الأغاني النيجيري الشهير Burna Boy الفنان الأفريقي الأكثر استماعاً على مستوى العالم، يليه Aya Nakamura و Seether و Wizkid و Master KG.

في مصر، تصدّر عمرو دياب قائمة الفنانين المصريين الأكثر استماعا خارج مصر، حيث لمست أغانيه الشهيرة مثل «نور العين» و«أماكن السهر» الناس من جميع أنحاء العالم. وقال دياب لـ«For The Recorder» وهي المدونة الخاصة بـSpotify: «لقد سمح Spotify للعديد من الفنانين بالتواصل مع المعجبين خارج حدود بلادهم والوصول إلى العالمية وأنا سعيد بذلك».

واحتل أشرف معوض المعروف بـAsh المنتج وعازف الآلات المولود في القاهرة المركز الثاني بألحانه الهادئة التي تمزج بسلاسة بين الشرق الأوسط والغرب، مما يخلق موسيقى فريدة يتردد صداها لدى المستمعين بدءاً من تركيا، ووصولًا إلى المكسيك على Spotify.

ووصلت النجمة شيرين إلى المراكز العشرة الأولى، حيث تواصل إثارة إعجاب الجماهير بصوتها العاطفي، والساحر والقوي. وأغنيتها «حبّو جنة» و«الوتر الحساس» هما الأكثر استماعا خارج مصر.

ومن جانبه، قال رامي محسن، المدير الإقليمي للموسيقى في Spotify لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في بيانٍ صحفي: «تعد إفريقيا واحدة من أكثر مراكز الموسيقى تنوعًا في العالم ، واليوم نحتفل بالأصوات المميزة في مصر وصولًا إلى نيجيريا. مع أكثر من 356 مليون مستمع عالمي، ستواصل Spotify الاستفادة من قوة انتشارها لربط بين المعجبين والفنانين الأفارقة بطرق لم تكن ممكنة من قبل وتعزيز اكتشاف موسيقاهم خارج بلادهم الأصلية».

ويبدأ احتفال Spotify في 24 مايو لمدة أسبوع بيوم أفريقيا، مناسبة لاستئناف قائمة الأغاني Global X الخاصة بـSpotify، وستسلط هذه القائمة الضوء على أكبر الفنانين في أفريقيا عبر المناطق وفي كل يوم سيتم تخصيص غلاف قائمة الأغاني للفنانين بما في ذلك Lady Du (جنوب أفريقيا) وDaVido (نجيريا) وSarkodie (غانا) وNadia Mukami (كينيا) و ElGrandeToto (المغرب)، Mohammed Ramadan (مصر) وDiamond Platinumz (تنزانيا).

وتعد قائمة الأغاني Global X جزءا أساسيًا من مبادرة Spotify's Global Cultures التي تروّج للموسيقى المتنوعة ثقافيًا من جميع أنحاء العالم.

يأتي احتفال Spotify ليؤكد أنه لطالما كانت الموسيقى من صميم التقاليد الأفريقية، حيث نسجت لوحة غنية تعرض تنوع الثقافات وتأثيراتها في جميع أنحاء القارة، وخلال اللحظات المفصلية في تاريخ أفريقيا، كانت الموسيقى دافعا للتقدم، وتطورت من أغاني تصدح بالحرية إلى أغاني تعبيرية.

الفنانون المصريون الأكثر استماعا خارج مصر

وجاء الفنانون المصريون الأكثر استماعا خارج مصر كالتالي: عمرو دياب، ومحمد رمضان، ومحمد حماقي، وعلي وفيلا، وتامر حسني، وحمزة نمرة، وشيرين، وحسن شاكوش، ورامي صبري.