ابن خالتها قتلها وأشعل النار فيها.. حل لغز تفحم فتاة بكوم أمبو

تمكنت أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن أسوان، بالتعاون مع مباحث مركز شرطة كوم أمبو، اليوم الاثنين، من كشف لغز العثور على جثة فتاة متفحمة داخل منزل أسرتها، بقرية «سبيل العرب»، التابعة لمركز شرطة كوم أمبو، وتم نقل الجثة لمشرحة كوم أمبو تحت تصرف النيابة.

ابن خالة المجني عليها حاول التعدي عليها جنسياً

وتبين من تحريات رجال المباحث في مديرية أمن أسوان ومباحث كوم أمبو، برئاسة المقدم عمرو علام، رئيس مباحث كوم أمبو، أن الجاني هو «أ. ع.»، 21 سنة، ماسح أحذية، مقيم بكوم أمبو، ابن خالة المجني عليها، وبحسب مصدر أمني فقد قام المتهم بالتخلص من المجني عليها، بعد محاولته التعدي عليها جنسياً، إلا أنها رفضت وقاومته، فقام بطعنها بأداة حادة، بغرض التخلص منها لعدم افتضاح أمره، ثم قام بإشعال النار فيها، مما أدى إلى اشتعال النيران في المنزل، وتفحم الجثة بالكامل.

تحريات المباحث أثبتت الشبهة الجنائية

ودلت تحريات مباحث مركز شرطة كوم أمبو بأسوان، عن وجود شبهة جنائية في واقعة العثور على جثة فتاة متفحمة أمس الأحد، داخل منزل أسرتها بقرية «سبيل العرب»، التابعة لدائرة المركز.

ورود بلاغ بالواقعة

وورد بلاغ إلى اللواء عصام عثمان مدير أمن أسوان من إدارة وحدة الحماية المدنية بكوم أمبو، يفيد باندلاع النيران في منزل بقرية «سبيل العرب»، التابعة لدائرة مركز شرطة كوم أمبو، وعل الفور أمر مدير الأمن بسرعة انتقال رجال الحماية المدنية وسيارات الإطفاء إلى مكان الحريق، وتم السيطرة عليه.

فحص المنزل

وبالفحص، تبين العثور على جثة متفحة لفتاة تُدعى «م. و.»، 14 سنة ، وتم نقل جثتها إلى مشرحة كوم أمبو، تحت تصرف النيابة، وتم تشكيل فريق من رجال المباحث، برئاسة رئيس مباحث مركز كوم امبو، لكشف غموض الحادث.

النيابة تنتدب الطب الشرعي

وانتدبت النيابة العامة بكوم أمبو الطب الشرعي لتشريح الجثة ومعاينتها وكتابة تقرير للتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه، وبإجراء تحريات المباحث والكشف المبدئي على الجثة، تبين أن هناك شبهة جنائية.

وعلى الفور، تم القبض على شابين من المشتبه فيهما، وتوصلت تحقيات النيابة إلى أن الجاني هو ابن خالة الفتاة المجني عليها، وتواصل النيابة العامة تحقيقاتها بشأن الواقعة، لاستكمال الإجراءات القانونية.