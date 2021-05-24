متحدث البترول: «الشركة ممكن تحفر بير بـ 200 مليون دولار ويطلع فاضي»

قال حمدي عبد العزيز، المتحدث باسم وزارة البترول، إن مبادرة «حياة كريمة» هي أول مبادرة في تاريخ مصر تهتم بتنمية القرى المصرية، وتستهدف وزارة البترول توصيل الغاز إلى 1400 قرية، حيث يوجد 1333 قرية محرومة من الغاز، وسيتم دخول الغاز فيها بتكلفة 16 مليار جنيه، مشيرا إلى أن 59 قرية يوجد بها غاز طبيعي وهناك تنسيق في 14 قرية حاليا، لتنفيذ الغاز فيها، وأن دخول الغاز يتطلب تنفيذ البنية التحتية والصرف الصحي قبلها.

وأضاف «عبد العزيز»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير» المذاع على فضائية «صدى البلد»، اليوم الإثنين، وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، أن هناك 248 قرية منفذ فيها الصرف الصحي، وحاليا يتم دراسة دخول الغاز في هذه القرى، بتكلفة 4 مليارات جنيه في ظل إدراج 400 قرية أخرى لدخول الغاز فيها.

وأوضح المتحدث باسم وزارة البترول، أن «حياة كريمة» مبادرة تستهدف خدمة المواطن المصري في المقام الأول، حيث توفر الغاز والبنية التحتية والتعليم من أجل وجود منظومة تقديم خدمات متكاملة للمجتمع المصري.

وتابع المتحدث باسم وزارة البترول: «هناك اشتراطات يتم تنفيذها لإدخال الغاز والوزارة تجري المسح مجاني، عشان نقدر نحقق اكتشافات لازم نروح غرب المتوسط، لأنه مكان بكر، وشرق المتوسط يوجد فيه حقل ظهر، وحقول كثيرة عملت طفرة وجعلت مصر تحقق الاكتفاء الذاتي في 2018، ويبحث الآن شركات جديدة عن اكتشافات بترولية في مصر، وأول السنة الجاية هيبدأوا الحفر، وهناك اتفاقات مع شركات عالمية، وتكاليف الحفر مرعبة لأن البير ممكن يتكلف أكثر من 200 مليون دولار ويطلع جاف في الآخر، عايزين نحقق الاكتفاء الذاتي في السولار والبترول في عام 2023 ونطور معامل التكرير المصرية».