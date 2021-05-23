رئيس هيئة البترول: جائحة كورونا أثرت على تصدير وقود الطائرات والغاز

أكد المهندس عابد عز الرجال، رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول أن جائحة فيروس كورونا المستجد، أثرت على عدة نشاطات داخل الهيئة، منها تصدير وقود الطائرات وتموين السفن بالوقود وتصدير الغاز، مشيرا إلى أن الجائحة تسببت في خفض أسعار الغاز عالميا، قائلا: «لن نصدر الغاز بالخسارة، وبالتالي هناك موارد دولارية تأثرت خلال الجائحة»، لافتا إلى أن غالبية المؤشرات تعود تدريجيا بشكل طبيعي.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اليوم الأحد، لاستكمال مناقشة موازنة الهيئة المصرية العامة للبترول، من واقع مشروعات موازنات الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية ذات الصلة، للسنة المالية 2021-2022.

وكشف، عز الرجال عن تخصيص مبلغ 10.5 مليار جنيه بمشروع موازنة الهيئة للسنة المالية الجديدة 2021-2022 لاستكمال إنشاء 29 مستودع جديد بسعة تخزينية تبلغ نحو 32 مليون برميل.

واستعرض أشرف عبد الله، نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول للشؤون المالية والاقتصادية، مشروع موازنة الهيئة أمام لجنة الخطة والموازنة، لافتا إلى أنه تم تقدير سعر برميل خام برنت بمشروع الموازنة بنحو 60 دولار، مقابل 65 دولار للبرميل بموازنة العام المالى الجاري.

كما لفت أشرف عبد الله، نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول للشؤون المالية والاقتصادية، إلى أن تلك التقديرات يتم وضعها بمشروع الموازنة العامة للدولة بناءً على دراسات وافية، وبالتنسيق الكامل مع وزارة المالية، مضيفا أنه تم تحميل مشروع موازنة الهيئة للسنة المالية الجديدة بنحو 25 مليار جنيه فروق عملة بدلا من 20 مليار جنيه خلال موازنة العام الجارى 2020-2021.